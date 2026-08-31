Sport Boys recibe buena noticia para la tabla de posiciones de Liga 1: "Va a recuperar dos puntos"

Sport Boys ha sido uno de los equipos revelación del Torneo Clausura, donde se han posicionado entre los primeros lugares. La ‘Misilera’ recientemente venció por 1-0 a Sporting Cristal en la fecha 7 y reafirmó su gran momento de forma. Luego del partido, se conoció que la administración está cerca de lograr el retorno de dos puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026.

Sport Boys puede recuperar puntos en la tabla de posiciones de Liga 1

Los rosados han logrado levantar su desempeño deportivo desde la llegada de Carlos Desio al banquillo y han ilusionado a todo el Callao con volver a la gloria. No obstante, el club también sufrió la resta de cuatro puntos por pagos realizados fuera de plazo, situación que ha jugado en contra de sus intereses.

Sin embargo, durante el programa ‘Al Límite’, el reconocido periodista Gustavo Peralta reveló que existe una alta posibilidad de que la FPF le devuelva dos de los cuatro puntos que le fueron restados a Sport Boys. Esto se produciría luego de que la administración chalaca presentara una apelación y todo indica que la resolución sería favorable.

Sport Boys marcha en el tercer lugar del Torneo Clausura a solo dos puntos de los líderes.

"Creo que Sport Boys va a recuperar dos puntos de los cuatro que le restaron, creo que es casi seguro. La apelación va a ser positiva, parece", fue la información que compartió el citado comunicador durante la transmisión.

De concretarse esta medida, la ‘Misilera’ tomará mayor distancia de la parte baja y quedaría a solo dos puntos de los puestos de Copa Sudamericana. Cabe señalar que esta modificación tendría incidencia directamente en la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

Próximo partido de Sport Boys en el Torneo Clausura

Por el momento, Sport Boys deberá esperar la resolución de su apelación, por lo que tendrá enfocarse en su próximo enfrentamiento ante Sport Huancayo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, donde buscarán ampliar su invicto. Este duelo se jugará en el IPD Huancayo este sábado 5 de setiembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana).