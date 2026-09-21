0
LO ÚLTIMO
Así quedó el Acumulado tras la fecha 10 del Clausura

Liga Femenina 2026: programación y horarios de los partidos por fecha 11 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga Femenina culmina su fase regular este fin de semana, y la jornada 11 promete emocionantes enfrentamientos que definirán la etapa decisiva.

Wilfredo Inostroza
Conoce la programación de la fecha 11 del Clausura de la Liga Femenina 2026
Conoce la programación de la fecha 11 del Clausura de la Liga Femenina 2026 | Composición: Líbero
COMPARTIR

El Torneo Clausura de la Liga Femenina culminará en su fase regular este fin de semana y en esta jornada 11 tendremos vibrantes partidos que decidirán las posiciones finales y también las llaves para los playoffs. Alianza Lima ya aseguró el primer lugar, mientras que Universitario quiere al menos ser segundo para clasificar directamente a la semifinal.

Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal se disputan el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: así va el Torneo Clausura, acumulado y clasifcaciones a los play-offs

Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Viernes 25 de setiembre

  • 10.30 | FC Killas vs Flamengo FBC | Estadio Municipal La Molina, Lima

Sábado 26 de setiembre

  • 13.00 | UNSAAC vs Universitario | Estadio Alberto Díaz Vega, Anta
  • 13.00 | Atlético Andahuaylas vs Defensor del Ilucán | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
  • 15.15 | Carlos A. Mannucci vs Yanapuma CD | Estadio UPAO, Trujillo

Domingo 27 de setiembre

  • 15.00 | Alianza Lima vs FBC Melgar | Estadio Hugo Sotil, Lima

Liga Femenina 2026: cómo se definen los clasificados

Los mejores dos equipos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura accederán directamente a las semifinales, que se juegan de ida y vuelta; mientras que del tercero al sexto jugarán cuartos de final a partido único, siendo local el equipo mejor ubicado en la clasificación de la fase regular.

Universitario Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima pugnan por el título nacional

Recordemos que como Universitario de Deportes fue campeón del Apertura, si también conquista el Clausura, será automáticamente campeón de la Liga Femenina. En caso otro equipo conquiste el segundo torneo de la temporada, se jugará una final nacional a doble partido.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Semifinal o final directa? Así se jugarían los playoffs de la Liga 1 si el Clausura terminara hoy

  2. Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación tras la fecha 10 del Torneo Clausura

  3. Héctor Cúper tomó determinante postura tras rumores por su posible salida de Universitario

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano