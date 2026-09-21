Liga Femenina 2026: programación y horarios de los partidos por fecha 11 del Torneo Clausura

El Torneo Clausura de la Liga Femenina culminará en su fase regular este fin de semana y en esta jornada 11 tendremos vibrantes partidos que decidirán las posiciones finales y también las llaves para los playoffs. Alianza Lima ya aseguró el primer lugar, mientras que Universitario quiere al menos ser segundo para clasificar directamente a la semifinal.

Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Viernes 25 de setiembre

10.30 | FC Killas vs Flamengo FBC | Estadio Municipal La Molina, Lima

Sábado 26 de setiembre

13.00 | UNSAAC vs Universitario | Estadio Alberto Díaz Vega, Anta

13.00 | Atlético Andahuaylas vs Defensor del Ilucán | Estadio Los Chankas, Andahuaylas

15.15 | Carlos A. Mannucci vs Yanapuma CD | Estadio UPAO, Trujillo

Domingo 27 de setiembre

15.00 | Alianza Lima vs FBC Melgar | Estadio Hugo Sotil, Lima

Liga Femenina 2026: cómo se definen los clasificados

Los mejores dos equipos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura accederán directamente a las semifinales, que se juegan de ida y vuelta; mientras que del tercero al sexto jugarán cuartos de final a partido único, siendo local el equipo mejor ubicado en la clasificación de la fase regular.

Universitario y Alianza Lima pugnan por el título nacional

Recordemos que como Universitario de Deportes fue campeón del Apertura, si también conquista el Clausura, será automáticamente campeón de la Liga Femenina. En caso otro equipo conquiste el segundo torneo de la temporada, se jugará una final nacional a doble partido.