- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Acumulado Liga 1
- Tabla del Clausura
- Selección Peruana
- Liga Peruana de Vóley
Liga Femenina 2026: programación y horarios de los partidos por fecha 11 del Torneo Clausura
El Torneo Clausura de la Liga Femenina culmina su fase regular este fin de semana, y la jornada 11 promete emocionantes enfrentamientos que definirán la etapa decisiva.
El Torneo Clausura de la Liga Femenina culminará en su fase regular este fin de semana y en esta jornada 11 tendremos vibrantes partidos que decidirán las posiciones finales y también las llaves para los playoffs. Alianza Lima ya aseguró el primer lugar, mientras que Universitario quiere al menos ser segundo para clasificar directamente a la semifinal.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga Femenina 2026: así va el Torneo Clausura, acumulado y clasifcaciones a los play-offs
Programación fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026
Viernes 25 de setiembre
- 10.30 | FC Killas vs Flamengo FBC | Estadio Municipal La Molina, Lima
Sábado 26 de setiembre
- 13.00 | UNSAAC vs Universitario | Estadio Alberto Díaz Vega, Anta
- 13.00 | Atlético Andahuaylas vs Defensor del Ilucán | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- 15.15 | Carlos A. Mannucci vs Yanapuma CD | Estadio UPAO, Trujillo
Domingo 27 de setiembre
- 15.00 | Alianza Lima vs FBC Melgar | Estadio Hugo Sotil, Lima
Liga Femenina 2026: cómo se definen los clasificados
Los mejores dos equipos en la tabla de posiciones del Torneo Clausura accederán directamente a las semifinales, que se juegan de ida y vuelta; mientras que del tercero al sexto jugarán cuartos de final a partido único, siendo local el equipo mejor ubicado en la clasificación de la fase regular.
Universitario y Alianza Lima pugnan por el título nacional
Recordemos que como Universitario de Deportes fue campeón del Apertura, si también conquista el Clausura, será automáticamente campeón de la Liga Femenina. En caso otro equipo conquiste el segundo torneo de la temporada, se jugará una final nacional a doble partido.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90