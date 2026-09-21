Penny cuestionó a Bryan Reyna por quejarse de su poca participación en la 'U': "Le puede jugar en contra"

Tras varios meses de ausencia, Bryan Reyna reapareció con Universitario de Deportes en la dura derrota por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. El 'Picante' ingresó al minuto 79 en reemplazo de Álex Valera, en un partido más que resuelto por el cuadro cusqueño. Lejos de alegrarse por su reaparición, el extremo alzó su voz de protesta para calificar de injusta su poca participación en el conjunto merengue.

Tras el final del partido, Reyna declaró para L1 MAX y criticó fuertemente su ausencia en el primer equipo. Al respecto, Diego Penny se refirió a lo dicho por el futbolista y advirtió que sus declaraciones podrían perjudicarlo seriamente en sus aspiraciones por ganarse un lugar en el plantel de Héctor Cúper.

Diego Penny cuestionó a Bryan Reyna por quejarse de su poca participación en la ‘U’

El exarquero y comentarista deportivo cuestionó que el atacante de 28 años hiciera público su malestar con la decisión del entrenador en mantenerlo al margen del primer equipo y señaló que dicho tema debió ser resuelto por ambos en la interna del equipo.

"Lo que hizo Bryan Reyna le puede jugar en contra 100% porque si él quiere comunicarse con alguien, tiene que agarrarlo al técnico, encerrarse con el técnico, te encierras con él o le invitas un café y le dices 'profe, esto, esto y esto'. Lo que quieras, encerrado con el entrenador. Él mismo se expone pidiendo explicaciones usando de canal a la prensa”, dijo durante el programa 'Después de todo'.

Bryan Reyna criticó su falta de minutos en Universitario

Además, Penny precisó que este tipo de actitudes son reiterativas en Bryan Reyna y recordó un episodio muy similar durante la etapa del delantero en Alianza Lima, cuando se quejó del profesor Mauricio Larriera por la misma situación que hoy afronta en la 'U'.

Bryan Reyna habló fuerte tras su reaparición en Universitario

Luego de diez fechas sin ser tomado en cuenta, Reyna rompió su silencio y dio fuertes declaraciones sobre su situación en Universitario: "No me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera y yo soy una persona muy autocrítica; si yo estoy mal, lo aceptaría”, sostuvo.