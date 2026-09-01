Aldair Salazar, figura de Garcilaso, dio firme calificativo a Alianza Lima tras victoria: "Grande"

Alianza Lima sufrió uno de los golpes más duros en su temporada tras caer por la mínima ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules cedieron puntos importantes que complican su disputa por el título, mientras que los cusqueños se afianzan como uno de los líderes. Tras el duelo, Aldair Salazar salió al frente y sorprendió al destacar a los íntimos.

Aldair Salazar, figura de Garcilaso, dio firme calificativo a Alianza Lima

El lateral nacional fue uno de los jugadores más importantes en la victoria del ‘Rico Garci’ y uno de los responsables del gran momento que atraviesa el equipo. En ese contexto, durante una conversación con ‘Radio Ovación’, le consultaron por sus sensaciones tras el triunfo ante Alianza Lima.

Ante ello, el defensor no dudó en remarcar la grandeza de los blanquiazules y señaló que este tipo de victorias representan una gran motivación para seguir luchando por los objetivos planteados durante la temporada.

Deportivo Garcilaso sigue en el liderato del Torneo Clausura tras su victoria ante Alianza Lima.

"Una victoria contra un grande como Alianza Lima motiva y te hace sentir capaz de poder hacer muchas más cosas", fueron las palabras de Aldair Salazar en el programa ‘La Hora de Lalo’.

Del mismo modo, el futbolista de 32 años reveló que Deportivo Garcilaso había planificado detalladamente el enfrentamiento ante Alianza Lima, especialmente por la forma de juego que suelen mostrar los íntimos cuando actúan como locales y por la calidad de los jugadores que poseen en su plantel.

"Nosotros teníamos un plan, sabíamos que Alianza se hace muy fuerte de local, que te intenta someter por todos los lados del campo, tiene jugadores de gran nivel y sabes que va a tener situaciones de gol. Cuando toca enfrentar ese tipo de partidos hay que mantener el orden y la comunicación, para estar todos agrupados y activos", mencionó.

Aldair Salazar valoró el momento de Deportivo Garcilaso

Por otro lado, Aldair Salazar no dudó en destacar el gran rendimiento que ha mostrado Deportivo Garcilaso a lo largo de la temporada y remarcó que buscarán seguir en esa línea para pelear el título.

"El equipo está este año demostrando una solidez defensiva, está demostrando en todas las áreas que estamos intentando crecer, ser un equipo serio y pelear palmo a palmo el torneo con los grandes equipos", resaltó.