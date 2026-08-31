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Alianza Lima: pese a la crisis, conoce al único jugador que mantiene su buen nivel
Jugador de Alianza Lima se ha consolidado como una pieza clave para Pablo Guede y destaca por su aporte en recuperación, equilibrio y hasta en labores defensivas.
En medio del irregular momento que atraviesa Alianza Lima, Esteban Pavez aparece como uno de los futbolistas que ha logrado mantener su nivel y jerarquía durante la temporada. El volante chileno se ha convertido en una pieza importante dentro del equipo dirigido por Pablo Guede.
Tras la derrota ante Deportivo Garcilaso, resultado que significó perder el invicto en casa, Pavez no ocultó su incomodidad. El mediocampista lamentó que el equipo dejara escapar puntos importantes en un momento en el que los blanquiazules necesitan recuperar terreno.
Más allá del resultado, su rendimiento volvió a destacar. Pavez no solo cumple funciones de recuperación y equilibrio en el mediocampo, sino que también tiene una labor táctica importante dentro del esquema de Guede.
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El chileno suele retrasar su posición para convertirse prácticamente en un tercer central cuando el equipo lo necesita. Esta función le permite darle mayor seguridad a la última línea y facilitar la salida del conjunto íntimo.
En un momento complicado para Alianza Lima, la experiencia de Estaban Pavez se convierte en un factor importante. Su capacidad para interpretar diferentes funciones y sostener el equilibrio del equipo lo hacen uno de los hombres de confianza del comando técnico.
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