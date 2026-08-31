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¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026? Reglamento de la FPF y formato de los play-offs
¡Atención, hinchas! En esta nota podrás revisar cómo se define el campeón nacional tras las picante lucha por quedarse con el título del Torneo Clausura.
La definición de la Liga 1 2026 está cada vez más picante. Alianza Lima consiguió quedarse con el Torneo Apertura, pero no está teniendo una buena participación en esta segunda parte de la competencia nacional y son Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso los líderes del Clausura tras siete fechas jornadas.
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Ante esto, muchos hinchas se están preguntando cómo se llevará a cabo los play-offs por la definición de la Liga 1 2026 en el caso de que Alianza Lima campeone el Torneo Clausura y se proclame como campeón nacional de manera directa. A continuación, te detallaremos todo sobre esto.
Definición de la Liga 1 2026: así se define al campeón nacional
La Liga 1 2026 tiene dos torneos cortos de 17 fechas cada una: Apertura y Clausura. En lo que respecta a la definición del título nacional, esta tendrá una fase de eliminación directa que tendrá, en primera instancia, a los ganadores de ambos torneos siempre y cuando finalicen entre los primeros siete lugares del acumulado.
A ellos se les sumarán los dos equipos de mayor puntaje de la tabla general para que se formen las semifinales. Si un equipo gana uno de los dos torneos cortos y queda ubicado entre los dos mejores posicionados del acumulado, clasificará directamente a la final.
Si Alianza Lima se lleva el Torneo Clausura, se proclamará campeón nacional de manera directa tras haber ganado el Apertura. En caso de que suceda esto, se llevarán a cabo los play-offs para determinar al subcampeón (Perú 2) para la Copa Libertadores 2027. Es decir, el tercero del acumulado enfrentará al cuarto en una llave de ida y vuelta y el vencedor se medirá contra el segundo del acumulado para determinar las posiciones.
En el caso de los play-offs, los equipos que tengan mejor ubicación en la tabla acumulada definirán de local cada llave.
En el caso de que uno de los clubes ganadores del Apertura o Clausura haya finalizado en la primera o segunda posición de la tabla acumulada, dicho club clasificará de manera directa a los play-offs. En ese caso, solo habrá una llave de semifinales que jugará el ganador de la otra etapa y el club (distinto al que clasificó directo a los play-offs) que haya finalizado en la primera o segunda posición del acumulado.
Por último, en el caso de que los clubes que ganen el Apertura y Clausura, respectivamente, sean a su vez los mismos que hayan quedado en primera y segunda posición en la tabla acumulada, ambos clasificarán de manera directa a los play-offs finales y no habrá llave de semifinales.
Formato de definición del título nacional.
Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|24
|25
|52
|2
|Universitario
|24
|15
|45
|3
|Deportivo Garcilaso
|24
|10
|42
|4
|Los Chankas
|24
|-3
|41
|5
|Melgar
|23
|13
|39
|5
|Cusco FC
|24
|0
|39
|6
|Cienciano
|24
|4
|37
|8
|Alianza Atlético
|24
|5
|34
|9
|Sport Boys
|24
|3
|30
|10
|Sporting Cristal
|24
|0
|29
|11
|Comerciantes Unidos
|24
|-1
|29
|12
|Juan Pablo
|24
|-15
|27
|13
|Atlético Grau
|23
|-4
|26
|14
|Sport Huancayo
|24
|-10
|26
|15
|CD Moquegua
|24
|-10
|25
|16
|FC Cajamarca*
|24
|-8
|23
|17
|ADT*
|24
|-9
|21
|18
|UTC*
|24
|-15
|10
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