¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026? Reglamento de la FPF y formato de los play-offs

La definición de la Liga 1 2026 está cada vez más picante. Alianza Lima consiguió quedarse con el Torneo Apertura, pero no está teniendo una buena participación en esta segunda parte de la competencia nacional y son Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso los líderes del Clausura tras siete fechas jornadas.

Ante esto, muchos hinchas se están preguntando cómo se llevará a cabo los play-offs por la definición de la Liga 1 2026 en el caso de que Alianza Lima campeone el Torneo Clausura y se proclame como campeón nacional de manera directa. A continuación, te detallaremos todo sobre esto.

Definición de la Liga 1 2026: así se define al campeón nacional

La Liga 1 2026 tiene dos torneos cortos de 17 fechas cada una: Apertura y Clausura. En lo que respecta a la definición del título nacional, esta tendrá una fase de eliminación directa que tendrá, en primera instancia, a los ganadores de ambos torneos siempre y cuando finalicen entre los primeros siete lugares del acumulado.

A ellos se les sumarán los dos equipos de mayor puntaje de la tabla general para que se formen las semifinales. Si un equipo gana uno de los dos torneos cortos y queda ubicado entre los dos mejores posicionados del acumulado, clasificará directamente a la final.

Si Alianza Lima se lleva el Torneo Clausura, se proclamará campeón nacional de manera directa tras haber ganado el Apertura. En caso de que suceda esto, se llevarán a cabo los play-offs para determinar al subcampeón (Perú 2) para la Copa Libertadores 2027. Es decir, el tercero del acumulado enfrentará al cuarto en una llave de ida y vuelta y el vencedor se medirá contra el segundo del acumulado para determinar las posiciones.

En el caso de los play-offs, los equipos que tengan mejor ubicación en la tabla acumulada definirán de local cada llave.

En el caso de que uno de los clubes ganadores del Apertura o Clausura haya finalizado en la primera o segunda posición de la tabla acumulada, dicho club clasificará de manera directa a los play-offs. En ese caso, solo habrá una llave de semifinales que jugará el ganador de la otra etapa y el club (distinto al que clasificó directo a los play-offs) que haya finalizado en la primera o segunda posición del acumulado.

Por último, en el caso de que los clubes que ganen el Apertura y Clausura, respectivamente, sean a su vez los mismos que hayan quedado en primera y segunda posición en la tabla acumulada, ambos clasificarán de manera directa a los play-offs finales y no habrá llave de semifinales.

Formato de definición del título nacional.

Tabla de posiciones del acumulado de la Liga 1 2026