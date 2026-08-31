Mauricio Arrasco confesó su deseo de volver a Alianza: "Ahora con más partidos en Liga 1 me iría mejor"

Mauricio Arrasco es uno de los tantos futbolistas formados en las divisiones menores de Alianza Lima que, ante la falta de oportunidades en el primer equipo, tuvo que buscar minutos en otros clubes. Tras destacar con FC Cajamarca en el Torneo Clausura 2026, el joven volante habló sobre su futuro y reveló su deseo de tener una nueva oportunidad con la camiseta blanquiazul.

Mauricio Arrasco reveló su deseo de volver a Alianza Lima

En conversación con el periodista Jean Paulino, Arrasco dejó en claro que le gustaría regresar a Alianza Lima para demostrar su crecimiento como futbolista, luego de sumar más minutos en la Liga 1 con FC Cajamarca. El volante ofensivo espera que su experiencia le permita convencer al comando técnico de que cuenta con las condiciones necesarias para ganarse un lugar en el once titular.

“No sé si llamarlo revancha, pero sí me gustaría volver a Alianza Lima. Ahora más maduro y con más partidos en la Liga 1 creo que me iría mejor. Justamente con Gorosito tuve un partido con Ayacucho FC y creo que me fue bien”, afirmó el futbolista.

Cabe mencionar que Mauricio Arrasco dejó Alianza Lima a inicios de 2026, cuando FC Cajamarca decidió ficharlo luego de que terminara su contrato con el cuadro íntimo. El jugador permaneció en la institución blanquiazul desde 2014, iniciando su formación en las divisiones menores hasta conseguir su debut con el primer equipo.

Mauricio Arrasco y su futuro en el fútbol

En la misma entrevista, Arrasco confesó que tiene claros sus objetivos en el fútbol. Por ello, tomó la decisión de aceptar la propuesta de FC Cajamarca con la intención de sumar minutos, destacar en la Liga 1 y, posteriormente, dar el salto a un club del fútbol argentino o brasileño para luego buscar una oportunidad en Europa.

“Yo tuve esa meta a principio de año y por eso vine a FC Cajamarca para sumar minutos. Me gustaría ir a una liga argentina o brasileña y luego surgir para Europa”, continuó el volante ofensivo.

Mauricio Arrasco destacó a sus referentes en la selección peruana

Por último, Mauricio Arrasco también aprovechó la entrevista para revelar quién es su principal referente en la selección peruana. El volante ofensivo señaló a Christian Cueva como uno de sus grandes referentes, aunque reconoció que, debido a que el mediocampista no viene siendo considerado por Mano Menezes, actualmente podría identificar como líderes de la ‘Bicolor’ a Jairo Concha o Erick Noriega.

“En la selección de antes que veíamos todos, Christian Cueva. Ahora que no está siendo convocado, por ahí puede ser Jairo Concha o Erick Noriega, por el liderazgo que tiene”, finalizó.