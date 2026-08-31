El último fin de semana, Alianza Lima sacó un fundamental triunfo por 3-2 ante Universitario de Deportes por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Encuentro en el que las blanquiazules estaban ganando por 3-0 con un triplete de la colombiana Estefanía González hasta que las leonas despertaron y anotaron dos goles en los descuentos y pusieron en aprietos a las victorianas.

No obstante, si bien la exdelantera de Independiente Medellín y Atlético Nacional fue la gran figura del encuentro por los tres goles que convirtió en el Estadio Monumental, también hubo una jugadora blanquiazul que se robó todos los reflectores y también fue elogioda por sus actuaciones. ¿De quién estamos hablando? Jackelin Saavedra.

La potrilla tiene apenas 15 años y jugó su primer clásico como titular con la camiseta de Alianza Lima. Y no le pesó nada. La joven delantera jugó como toda una experta, siempre llevó peligro por su banda y se volvió la pesadilla de las defensoras merengues, quienes solo pudieron pararla con faltas. Incluso Saavedra se escapaba de las patadas de las leonas y siempre quedaba bien parada.

Tan buena fue su actuación en el Monumental, que la propia cuenta de Alianza Lima resaltó su performance y escribió: “¡Enorme en la cancha! Hoy Jacky jugó a lo grande y nos regaló un partidazo”. Como era de esperarse, los hinchas blanquiazules le llenaron de comentarios y elogiaron a la joven potrilla.

“¡Una crack! Con tan solo 15 años no le pesó para nada la camiseta”, “Es una crack del fútbol femenino”, “Muy buen físico, corre la cancha, dos perfiles y bastante hábil”, “Se jugó un partidazo”, “Excelente partido, tiene un talento espléndido”, “Una grata sorpresa su extraordinario desempeño”, “Qué futuro le espera a esta crack”, “Jugadora de exportación”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.