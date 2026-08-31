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Tiene apenas 15 años, fue figura ante Universitario y ya ilusiona a los hinchas de Alianza Lima: "Crack"
Los hinchas de Alianza Lima quedaron completamente ilusionados con las jugadas de la joven potrilla de 15 años, Jackelin Saavedra, quien la rompió en el clásico ante Universitario.
El último fin de semana, Alianza Lima sacó un fundamental triunfo por 3-2 ante Universitario de Deportes por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Encuentro en el que las blanquiazules estaban ganando por 3-0 con un triplete de la colombiana Estefanía González hasta que las leonas despertaron y anotaron dos goles en los descuentos y pusieron en aprietos a las victorianas.
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No obstante, si bien la exdelantera de Independiente Medellín y Atlético Nacional fue la gran figura del encuentro por los tres goles que convirtió en el Estadio Monumental, también hubo una jugadora blanquiazul que se robó todos los reflectores y también fue elogioda por sus actuaciones. ¿De quién estamos hablando? Jackelin Saavedra.
La potrilla tiene apenas 15 años y jugó su primer clásico como titular con la camiseta de Alianza Lima. Y no le pesó nada. La joven delantera jugó como toda una experta, siempre llevó peligro por su banda y se volvió la pesadilla de las defensoras merengues, quienes solo pudieron pararla con faltas. Incluso Saavedra se escapaba de las patadas de las leonas y siempre quedaba bien parada.
Tan buena fue su actuación en el Monumental, que la propia cuenta de Alianza Lima resaltó su performance y escribió: “¡Enorme en la cancha! Hoy Jacky jugó a lo grande y nos regaló un partidazo”. Como era de esperarse, los hinchas blanquiazules le llenaron de comentarios y elogiaron a la joven potrilla.
“¡Una crack! Con tan solo 15 años no le pesó para nada la camiseta”, “Es una crack del fútbol femenino”, “Muy buen físico, corre la cancha, dos perfiles y bastante hábil”, “Se jugó un partidazo”, “Excelente partido, tiene un talento espléndido”, “Una grata sorpresa su extraordinario desempeño”, “Qué futuro le espera a esta crack”, “Jugadora de exportación”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.
Jackelin Saavedra fue una de las figuras del triunfo de Alianza Lima.
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