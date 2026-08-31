Alianza Lima suma 12 puntos en el Torneo Clausura: ¿cuántos tenía en el Apertura tras la fecha 7?

Alianza Lima sufrió una dura derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute el último fin de semana y quedó relegado al sexto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 12 unidades, cuatro puntos menos que el Pedacito del Cielo y Universitario de Deportes, que marchan en los primeros puestos con 16.

Debido a este mal resultado, los hinchas blanquiazules están preocupados por el funcionamiento del equipo y empiezan a ver cuáles fueron los resultados que obtuvo Alianza Lima a esta altura en el Torneo Apertura.

Para malestar de todos los aliancistas, tras la séptima fecha de la primera competencia, los íntimos tenían cinco puntos más porque derrotó a rivales que no pudo vencer en el Clausura, como por ejemplo Sport Boys y Melgar. Además de que también hubieron equipos a los que venció antes y ahora apenas pudo sumar un empate o una derrrota.

Recordemos que los blanquiazules terminaron quedándose con el Torneo Apertura con 40 unidades tras ganar 12 encuentros, cuatro empates y una derrota. De momento, los dirigidos por Pablo Guede han ganado solo tres duelos, igualaron en tres y perdieron otro en siete fechas jugadas.

Fechas Torneo Apertura Torneo Clausura Fecha 1 Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo Fecha 2 Alianza Lima 2-1 C. Unidos C. Unidos 2-2 Alianza Lima Fecha 3 Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético Fecha 4 Alianza Lima 1-0 Sport Boys Sport Boys 1-1 Alianza Lima Fecha 5 UTC 0-1 Alianza Lima Alianza Lima 1-0 UTC Fecha 6 Alianza Lima 3-1 Melgar Melgar 1-1 Alianza Lima Fecha 7 Dep. Garcilaso 1-1 Alianza Lima Alianza Lima 0-1 Dep. Garcilaso Total 17 puntos 12 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Complejo Deportivo de Chongoyape y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.