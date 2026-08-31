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Alianza Lima suma 12 puntos en el Torneo Clausura: ¿cuántos tenía en el Apertura tras la fecha 7?
Los blanquiazules se encuentran ubicados en la sexta posición del Torneo Clausura con 12 unidades, mientras que en el Apertura tenían más puntaje.
Alianza Lima sufrió una dura derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute el último fin de semana y quedó relegado al sexto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 12 unidades, cuatro puntos menos que el Pedacito del Cielo y Universitario de Deportes, que marchan en los primeros puestos con 16.
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Debido a este mal resultado, los hinchas blanquiazules están preocupados por el funcionamiento del equipo y empiezan a ver cuáles fueron los resultados que obtuvo Alianza Lima a esta altura en el Torneo Apertura.
Para malestar de todos los aliancistas, tras la séptima fecha de la primera competencia, los íntimos tenían cinco puntos más porque derrotó a rivales que no pudo vencer en el Clausura, como por ejemplo Sport Boys y Melgar. Además de que también hubieron equipos a los que venció antes y ahora apenas pudo sumar un empate o una derrrota.
Recordemos que los blanquiazules terminaron quedándose con el Torneo Apertura con 40 unidades tras ganar 12 encuentros, cuatro empates y una derrota. De momento, los dirigidos por Pablo Guede han ganado solo tres duelos, igualaron en tres y perdieron otro en siete fechas jugadas.
|Fechas
|Torneo Apertura
|Torneo Clausura
|Fecha 1
|Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima
|Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo
|Fecha 2
|Alianza Lima 2-1 C. Unidos
|C. Unidos 2-2 Alianza Lima
|Fecha 3
|Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima
|Alianza Lima 3-1 Alianza Atlético
|Fecha 4
|Alianza Lima 1-0 Sport Boys
|Sport Boys 1-1 Alianza Lima
|Fecha 5
|UTC 0-1 Alianza Lima
|Alianza Lima 1-0 UTC
|Fecha 6
|Alianza Lima 3-1 Melgar
|Melgar 1-1 Alianza Lima
|Fecha 7
|Dep. Garcilaso 1-1 Alianza Lima
|Alianza Lima 0-1 Dep. Garcilaso
|Total
|17 puntos
|12 puntos
¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?
Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Complejo Deportivo de Chongoyape y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.
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