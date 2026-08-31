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Alianza Lima suma 12 puntos en el Torneo Clausura: ¿cuántos tenía en el Apertura tras la fecha 7?

Los blanquiazules se encuentran ubicados en la sexta posición del Torneo Clausura con 12 unidades, mientras que en el Apertura tenían más puntaje.

Gary Huaman
Alianza Lima lleva 12 puntos en siete fechas jugadas en el Torneo Clausura.
Alianza Lima lleva 12 puntos en siete fechas jugadas en el Torneo Clausura. | Foto: composición Líbero
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Alianza Lima sufrió una dura derrota ante Deportivo Garcilaso en Matute el último fin de semana y quedó relegado al sexto lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura con 12 unidades, cuatro puntos menos que el Pedacito del Cielo y Universitario de Deportes, que marchan en los primeros puestos con 16.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso son los máximos contendores por el título naconal.

PUEDES VER: ¿Cómo se define el campeón de la Liga 1 2026? Reglamento de la FPF y formato de los play-offs

Debido a este mal resultado, los hinchas blanquiazules están preocupados por el funcionamiento del equipo y empiezan a ver cuáles fueron los resultados que obtuvo Alianza Lima a esta altura en el Torneo Apertura.

Para malestar de todos los aliancistas, tras la séptima fecha de la primera competencia, los íntimos tenían cinco puntos más porque derrotó a rivales que no pudo vencer en el Clausura, como por ejemplo Sport Boys y Melgar. Además de que también hubieron equipos a los que venció antes y ahora apenas pudo sumar un empate o una derrrota.

Recordemos que los blanquiazules terminaron quedándose con el Torneo Apertura con 40 unidades tras ganar 12 encuentros, cuatro empates y una derrota. De momento, los dirigidos por Pablo Guede han ganado solo tres duelos, igualaron en tres y perdieron otro en siete fechas jugadas.

FechasTorneo AperturaTorneo Clausura
Fecha 1Sport Huancayo 1-2 Alianza LimaAlianza Lima 2-1 Sport Huancayo
Fecha 2Alianza Lima 2-1 C. UnidosC. Unidos 2-2 Alianza Lima
Fecha 3Alianza Atlético 0-0 Alianza LimaAlianza Lima 3-1 Alianza Atlético
Fecha 4Alianza Lima 1-0 Sport BoysSport Boys 1-1 Alianza Lima
Fecha 5UTC 0-1 Alianza LimaAlianza Lima 1-0 UTC
Fecha 6Alianza Lima 3-1 MelgarMelgar 1-1 Alianza Lima
Fecha 7Dep. Garcilaso 1-1 Alianza LimaAlianza Lima 0-1 Dep. Garcilaso
Total17 puntos12 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026?

Tras el partido ante Deportivo Garcilaso, Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II este domingo 6 de septiembre a partir de las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Complejo Deportivo de Chongoyape y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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