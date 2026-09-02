Flamengo presentó nueva camiseta relacionada a Universitario: "Mística para la Nación"

Un inesperado homenaje ha causado revuelo en redes sociales durante las últimas horas. Flamengo de Brasil presentó una nueva camiseta inspirada en Perú y Universitario de Deportes, como un particular gesto hacia el conjunto crema. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el curioso nombre que el club brasileño eligió para bautizar esta llamativa prenda.

Mediante sus redes sociales, el club rojinegro anunció que su nuevo uniforme llamado Urubu de Lima. "Dicen que, en 2019, El Buitre cruzó el cielo sobre el Monumental. Dos goles en pocos minutos. Y la copa en la Gávea. Seis años después, él volvió. Tiro de esquina. Danilo en lo alto. Otra Libertadores. Coincidencia para algunos. Mística para la Nación", escribió el club en sus redes sociales.

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Flamengo presenta nueva camiseta

El diseño toma como inspiración uno de los grandes símbolos de Flamengo: el urubu. Esta figura fue reinterpretada con elementos basados en los geoglifos de la civilización Nazca, en Perú. A su vez, la propuesta establece un vínculo con Lima, una ciudad importante en la historia reciente del club brasileño, al haber albergado las finales de la Copa Libertadores que el elenco brasileño conquistó en 2019 y 2025.

Camiseta de Flamengo inspirada en Perú

¿Cuánto vale la camiseta de Flamengo?

La nueva camiseta de Flamengo, inspirada en Perú y en Universitario de Deportes, tiene un costo de 300 reales brasileños, equivalente a aproximadamente 195 soles, a través de la página web oficial del rojinegro.

Cabe mencionar que el lanzamiento de esta nueva indumentaria coincide con el partido que los rojinegros disputarán ante Mirassol este 2 de septiembre en el Maracaná. Además, el club ofrece un descuento del 20% hasta el final del encuentro para quienes adquieran dos o más unidades.