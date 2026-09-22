MALAS NOTICIAS para ICE: DESPIDEN a agentes tras detectar fallas en contratación acelerada, ¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO en la agencia federal?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha comenzado a apartar de sus cargos a algunos de los agentes contratados durante su rápida expansión, tras detectar problemas de desempeño o antecedentes que debieron haberse revisado previamente, según una investigación de The Washington Post. La medida pone bajo escrutinio una campaña que incorporó a 12 000 agentes y oficiales en menos de un año para reforzar los arrestos y las deportaciones en Estados Unidos.

¿Por qué ICE despide a agentes recién contratados?

Tres exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a The Washington Post que el ICE apartó a varios reclutas por antecedentes desfavorables en sus historiales o por desempeño deficiente. Hasta el momento no se ha informado cuántos empleados han sido despedidos.

La contratación masiva buscaba duplicar la fuerza laboral de la agencia, pasando de unos 10 000 a 22 000 agentes. El ICE ofreció bonos de incentivo de hasta 50 000 dólares y recibió más de 220 000 solicitudes, un ritmo de incorporación tan rápido que dejó a las oficinas sin espacio ni equipo suficiente para albergar al nuevo personal.

¿Qué falló en las verificaciones de antecedentes de los agentes de ICE?

Una denuncia presentada por un supervisor de la Oficina de Responsabilidad Profesional sostiene que Recursos Humanos emitió ofertas finales de empleo antes de completar las verificaciones de huellas dactilares, identidad y crédito. El funcionario advierte sobre un "descenso sin precedentes" en los estándares de contratación.

La investigación de The Washington Post también reveló la presencia de reclutas con graves problemas financieros, acusaciones de conducta indebida y antecedentes laborales cuestionables. El ICE reconoció que algunas personas comenzaron su entrenamiento mientras las investigaciones de antecedentes seguían abiertas, pero aseguró que aplica las normas federales con rigurosidad.

Próximos pasos en la revisión de contrataciones

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional investigará el proceso de contratación, capacitación y autorización de seguridad de ICE. La denuncia interna pidió revisar a los empleados incorporados durante la expansión e identificar posibles riesgos.

ICE sostiene que la evaluación de sus empleados es continua y que los despidos ocurren cuando alguien no cumple los requisitos. Sin embargo, la agencia aún no ha detallado cuántas contrataciones están bajo revisión ni cuántos agentes han sido separados de sus cargos.