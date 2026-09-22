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Jairo Concha aún no responde a oferta de renovación de Universitario y su futuro sigue en suspenso

El volante recibió una propuesta de renovación hace tres semanas, pero aún no responde y su contrato con Universitario vence en diciembre.

Redacción Líbero
Jairo Concha aún no responde a la propuesta de renovación de Universitario.
Jairo Concha aún no responde a la propuesta de renovación de Universitario. | Líbero | Universitario
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Jairo Concha todavía no define su futuro en Universitario. El volante recibió una propuesta de renovación por parte del club hace aproximadamente tres semanas, pero hasta el momento no ha dado una respuesta a la institución.

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El mediocampista tiene contrato con la 'U' hasta diciembre de este año. Por ello, si no alcanza un acuerdo para extender su vínculo, quedará libre al finalizar la temporada y podrá negociar con cualquier club.

En Universitario existe interés en asegurar su continuidad, aunque la decisión está ahora en manos del futbolista. La institución espera conocer su postura para avanzar con la planificación del plantel de cara a la próxima temporada.

Por ahora, tampoco se conoce de una oferta concreta de otro equipo por Concha. El volante continúa trabajando con el plantel y permanece como una alternativa para Héctor Cúper durante el Torneo Clausura.

Mientras se define su situación contractual, Concha mantiene el foco en la competencia. Su futuro sigue abierto y las próximas semanas serán importantes para conocer si continuará vistiendo la camiseta crema.

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