Aldo Olcese no ve fuerte a Universitario en la lucha por el Clausura tras goleada: "Desastre"

Las reacciones a la goleada de Deportivo Garcilaso sobre Universitario siguen apareciendo, y una de ellas fue la de Aldo Olcese. El exjugador analizó el presente del elenco crema y dejó una dura reflexión, pues consideró que, si la goleada hubiera ocurrido en temporadas anteriores, no habría habido mayores problemas. Sin embargo, en la actualidad, no considera a los dirigidos por Héctor Cúper como principales candidatos para llevarse el Clausura.

Asimismo, Olcese aclaró que no ve a los cremas tan fuertes, al igual que tampoco considera así a Alianza Lima y Sporting Cristal. Su comentario refleja una percepción que muchos comparten debido a lo apretada que está la tabla de posiciones del campeonato peruano en esta segunda parte del año. "Si este 4-0 se lo hubieran hecho a la U el año pasado eso. Yo te digo, no hubiera tanta preocupación. Yo te digo, en lo personal, a mí Aldo Olcese no me hubiera preocupado porque yo veía a una U muy, muy fuerte y a veces eso pasa".

Además, el exjugador blanquiazul comentó que, desde su perspectiva, el desarrollo del partido ante Garci pudo verse condicionado por el ambiente que se generó tras recibir goles en los primeros minutos del encuentro. "A veces entras en un partido donde no te salen las cosas, donde tu compañero está mal, tú te contagias, quieres hacer las cosas bien, no te salen y te meten un gol, y quieres reaccionar y no puedes, y te meten otro y entras en un trompo y te hacen cuatro goles y, bueno. Luego te recuperas porque tienes un equipo fuerte, tienes un buen manejo", complementó.

Finalmente dejó en claro que a los cremas no los ve fuertes. "Hoy por hoy, la U, ojo, no estoy diciendo que la U sea un desastre y que no va a campeonar y que ya fue. No, no, no. Está segundo, atrás... Pero, digamos que esas posibilidades no están tan fuertes. No la veo tan fuerte a la U, así como no veo fuerte a Alianza, así como no veo fuerte a Cristal, así como no veo fuerte a otros equipos", finalizó.

Próximo partido de Universitario

Universitario volverá al terreno de juego tras los amistosos de la fecha FIFA, el sábado 10 de octubre, cuando se enfrente a Melgar por la fecha once del Torneo Clausura.