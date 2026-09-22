Hansell Riojas calentó próximo partido de Sport Boys vs Universitario: "Al hincha le encanta ganarle"

Hansell Riojas, capitán de Sport Boys, ya palpita el próximo enfrentamiento ante Universitario de Deportes por el Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor reconoció que se trata de un partido especial, sobre todo por lo que representa para los hinchas del Callao, quienes viven con mayor ilusión un triunfo frente al conjunto crema.

Durante una entrevista con el programa Denganche, Riojas habló sobre el esperado compromiso y destacó que los chalacos vienen logrando importantes avances al dejar atrás algunas rachas negativas. Como ejemplo, mencionó lo ocurrido ante Sporting Cristal, rival al que lograron vencer después de varios encuentros sin conseguirlo.

Hansell Riojas habló sobre el próximo Sport Boys vs Universitario

"Estoy seguro que al hincha de Sport Boys le encanta ganarle a Universitario. En los últimos años ha habido una rivalidad fuerte, ese encuentro será muy especial cuando nos toque. Este grupo ha ido rompiendo algunas rachas que no se daban, y nos va a ayudar para que así lleguemos a ese duelo con la intención de ganar", expresó el capitán del Boys durante la conversación.

Por esta razón, Riojas dejó en claro que el plantel confía plenamente en sus posibilidades de conseguir una victoria y sumar los tres puntos en el estadio de Ate: "Ya creemos en nosotros, y confiamos en que podemos dar el golpe, así que confío en que las cosas nos pueden salir bien".

Finalmente, Hansell Riojas manifestó que, aunque el principal objetivo debe estar puesto en lo futbolístico, los jugadores no son ajenos a las rachas y lo que representan para el equipo. En ese sentido, Sport Boys buscará repetir lo conseguido ante Sporting Cristal y quedarse con un triunfo frente a Universitario.

"La racha era pesada. Si bien uno se enfoca en lo deportivo, siempre a uno le come la oreja lo que se comenta en redes. El 2025 creo que cuando jugamos en el Gallardo nos sacaron un DNI y a uno le enoja, este año la intención era ganarle a Cristal como sea, fue un partido especial porque pudimos lograrlo", concluyó.

¿Cuándo se juega Sport Boys contra Universitario?

Universitario y Sport Boys se medirán el miércoles 28 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura. En esta oportunidad, el conjunto rosado tendrá que visitar el estadio Monumental para afrontar este importante compromiso.