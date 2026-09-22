Preocupación en el Callao: estrella de Sport Boys se realizará una resonancia magnética

En estos momentos, Sport Boys marcha en la octava casilla del Torneo Clausura con 18 unidades, a cuatro puntos del líder que es Deportivo Garcilaso. Por ello, a falta de siete fechas para que termine el campeonato, los hinchas rosados están sumamente ilusionados con obtener el título y luchar por la definición de la Liga 1 2026. Sin embargo, recientemente se filtró una información que generó la preocupación de todo el Callao, ya que la lesión de un futbolista puede complicar todo.

Según información del periodista Carlos Hernández, especializado en noticias sobre el conjunto chalaco, Nicolás Da Campo, una de las principales figuras del equipo, se realizará una resonancia magnética este miércoles 23 de septiembre luego de que haya salido sentido del campo durante el partido contra Melgar en Arequipa, el cual terminó igualado 1-1 el último fin de semana.

“Por la noche se conocerán los resultados. De acuerdo con ello, el departamento médico preparará su recuperación”, indicó el mencionado comunicador en su cuenta oficial de 'X'. De esta forma, dentro de poco se sabrá si el mediocampista argentino será baja importante en Sport Boys o si podrá continuar con el plantel de cara a la recta final del Torneo Clausura 2026.

Nicolás Da Campo es pieza clave en Sport Boys.

Nicolás Da Campo habló sobre su estado físico

“No estaba bien. Tengo que hacerme estudios. La otra vez era algo que se podía manejar, pero esto no sé, hay que esperar los estudios. Uno quiere hacer lo mejor para el equipo porque ve que los compañeros se desviven por estar cada partido, y uno quiere colaborar”, indicó Nicolás Da Campo tras volver al aeropuerto del Callao.

Trayectoria de Nicolás Da Campo