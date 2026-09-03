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Julio César Uribe recibió golpe de presunto hincha de Sporting Cristal a la salida del entrenamiento
Presunto hincha de Sporting Cristal golpeó, reclamó e insultó a Julio César Uribe en medio del mal momento deportivo que atraviesa el club en la Liga 1.
Sporting Cristal llega a este tramo del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 con dos derrotas consecutivas, registradas ante Alianza Atlético y Sport Boys, lo que ha provocado el descontento de la afición rimense. En ese contexto, este 3 de septiembre comenzó a circular un video en el que un sujeto agrede a Julio César Uribe, director general de fútbol del club.
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Julio César Uribe recibió golpe de presunto hincha de Sporting Cristal tras drástico momento deportivo en la Liga 1 2026
Un video difundido en redes sociales muestra que, al concluir los entrenamientos de Cristal en La Florida, presuntos hinchas del club bajopontino increpan a Uribe por el difícil momento que atraviesa el equipo en el Clausura 2026. Además, se observa cómo un hombre agrede por la espalda al director general y le lanza el insulto: “Ya te vas a lagar, mercenario”.
Video: Difusión
Sporting Cristal condenó la agresión a Julio César Uribe
Tras esta agresión presuntamente cometida por una hincha contra Julio César Uribe, Sporting Cristal emitió un comunicado en el que manifestó de forma categórica que emprenderá acciones legales por el ataque sufrido.
“Algunos de los involucrados han sido identificados y serán denunciados el día de hoy ante el Ministerio Público. Asimismo, el Club viene realizando las acciones necesarias para identificar a los demás responsables y determinar las responsabilidades correspondientes. La crítica y la discrepancia son legítimas y forman parte del fútbol. El agravio, la intimidación y la violencia no lo son”, se puede leer.
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