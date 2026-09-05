Diego Penny reveló que no es hincha de Sporting Cristal, pero sí de club histórico peruano

Diego Penny llamó la atención al contar cuál es el club por el que siente verdadera simpatía. El exportero de la selección peruana, que a lo largo de su carrera vistió camisetas como las de Sporting Cristal y Bolognesi de Tacna, también aprovechó la ocasión para precisar cuál es su auténtico hinchaje.

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Diego Penny reveló que no es fanático de Sporting Cristal, pero sí de equipo histórico peruano

A pesar de su etapa en Sporting Cristal, Penny sorprendió al revelar, en un ping pong con la periodista Andrea Vela, que su afición se vincula con Bolognesi de Tacna, equipo al que defendió durante una parte relevante de su trayectoria profesional.

Video: Andrea Vela

"Yo voy a decir hincha de quien soy, hincha del Bolognesi de Tacna, la 'Escarlata'", manifestó el exguardameta, dejando en claro que su identificación futbolística está con la institución tacneña.

Diego Penny negó ser hincha de Universitario de Deportes y se declaró fanático de Bolognesi

Asimismo, en un momento de la conversación, Diego Penny fue preguntado de manera directa sobre si era seguidor de Universitario de Deportes, una versión que ha circulado en los últimos años.

Diego Penny reveló ser hincha de Bolognesi

Sin embargo, Diego Penny fue contundente al negar dicha información y aseguró que nunca ha sido seguidor de Universitario. "No, es falso. Es un mitazo", respondió el exfutbolista al ser consultado sobre su supuesto hinchaje por el cuadro estudiantil.

Por último, Penny contó que en su familia existen hinchas de los dos grandes de Lima. "Tengo un par de tíos que son hinchas de Alianza Lima, y los demás son hinchas de Universitario de Deportes", explicó. De esta manera, el exarquero puso fin a las especulaciones y reveló que su verdadero hinchaje es por Bolognesi de Tacna.