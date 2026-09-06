Roberto Mosquera contundente tras goleada de Sporting Cristal: "No hay deuda de juego"

Sporting Cristal no tuvo piedad y aplastó por 5-0 a Los Chankas en el Alberto Gallardo por la octava fecha del Torneo Clausura. Tras este importante resultado, los rimenses sumaron 13 unidades y se pusieron a cuatro puntos de Universitario de Deportes, uno de los líderes de esta competición.

Al final del encuentro, Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa y señaló que su equipo sigue jugando bien y solamente existe deuda jugando fuera de casa, pues los celestes son uno de los peores visitantes en el año.

"Lo que pasa es que el like es tentativo, yo no leo redes hace mucho tiempo porque un amigo me dijo que habíamos jugado un desastre en Sullana... ¿Con Sullana? Jugamos 35 grados y estábamos 1-1 a 10 minutos”, empezó declarando el entrenador Sporting Cristal.

Luego, añadió: “Hay deuda de puntos de visita, pero no hay deuda de juego y creo que estamos en el camino correcto”.

Yotún anotó un doblete en la goleada de Cristal.

Cuando fue consultado sobre el lamentable suceso que atravesó Julio César Uribe, Roberto Mosquera fue contundente: “Ese tema ya es algo cerrado. Cuando las cosas pasan el control de la justicia, creo que no puedo agregar más. Está en manos de la justicia. Está en manos de la hinchada y no puedo decirle nada a la hinchada porque ellos conocen mi trabajo”.

Luego, señaló que no puede explayarse más sobre este tema, porque todo lo que hablaron en la semana va a quedar en el interior del grupo: “No te puedo deecir todo lo que hemos hecho a raíz de algo que sucedió porque eso es algo para el interior del club”.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras golear a Los Chankas, Sporting Cristal visitará a CD Moquegua por la novena fecha del Torneo Clausura este sábado 12 de septiembre a las 3.15 p. m. (hora peruana).