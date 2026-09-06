Yoshimar Yotún se solidarizó con Uribe tras goleada de Cristal ante Los Chankas: "Es un ídolo"

Tras una semana complicada, Sporting Cristal volvió a ganar en el Torneo Clausura 2026 goleando a Los Chankas con un contundente 5-0 en el Estadio Alberto Gallardo. Tras el final del encuentro, Yoshimar Yotún, figura y capitán del cuadro rimense, aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a Julio César Uribe, director general de fútbol de Cristal, quien fue víctima de una agresión física el último jueves en los exteriores del estadio rimense.

Yoshimar Yotún expresó su respaldo a Julio César Uribe tras la agresión que sufrió previo al duelo contra Los Chankas

En declaraciones a la prensa, Yotún, autor de dos de los cinco tantos en la goleada ante los andahuaylinos, dedicó el triunfo al 'Diamante' y a todos los que conforman la institución cervecera. En ese sentido, expresó su rotundo rechazo al uso de la violencia como mecanismo de reclamo.

"La violencia no es el camino para poder solucionar las cosas. (Uribe) es un ídolo del club, qué digo del club, es ídolo nacional, este triunfo va para él y para todos los trabajadores que sufren con nosotros y nos ven en el día a día", señaló ‘Yoshi’.

Yoshimar Yotún feliz tras la goleada en el Alberto Gallardo ante Los Chankas

Respecto a la abultada victoria frente a Los Chankas, Yotún resaltó la resiliencia de sus compañeros para sacar adelante un partido pese a los problemas que se dieron en el transcurso de la semana a raíz del golpe que sufrió Uribe por parte de un presunto hincha. El volante confesó que el equipo se vio afectado por dicho incidente y por el mal momento que atraviesan, no obstante, aseguró que, pese a todo, seguirán trabajando para revertir su mal presente en la Liga 1.

“Ha sido una semana complicada. La verdad que nos ha tocado mucho esta semana, pero el equipo es consciente, sabe la situación en la que está y la única manera de sacar esto adelante es trabajando. Nosotros venimos trabajando y hoy salió un partido muy bueno, me atrevería a decir uno de los mejores partidos desde que estamos acá, así que, feliz por todo, por la gente que ha venido. La verdad que nos imaginamos otro escenario, pero la gente se hizo presente y eso significa que siguen confiando en nosotros”, sostuvo.