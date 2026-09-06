Hernán Barcos reveló a los culpables del mal momento de Sporting Cristal tras golear a Chankas: "Todos"

El amplio triunfo de Sporting Cristal frente a Los Chankas no fue el único asunto sobre el que se pronunció Hernán Barcos. Tras el 5-0 logrado por el conjunto celeste, el delantero tomó la palabra para referirse al delicado presente que atraviesa el club y señaló que la situación del equipo no recae en una sola persona, en este caso Julio César Uribe, sino en todos.

Hernán Barcos indicó a los culpables del mal momento de Sporting Cristal tras golear 5-0 a Los Chankas

Para Barcos, el momento deportivo de Cristal debe ser analizado de manera colectiva. El argentino consideró que jugadores, comando técnico y demás integrantes de la institución tienen parte de responsabilidad cuando los resultados no aparecen, por lo que insistió en la importancia de realizar una autocrítica antes de señalar culpables.

"Lo primero que hay que hacer es ser autocrítico y después mirar para el costado. Acá todos acertamos y todos nos equivocamos, pero hay que ser conscientes y saber en el lugar que estamos", afirmó el ‘Pirata’.

Sus palabras llegaron después de una victoria que permitió al conjunto rimense dejar atrás dos derrotas consecutivas. Barcos destacó la reacción mostrada por sus compañeros y sostuvo que el equipo debe mantener la identidad futbolística que busca imponer, independientemente de que algunos partidos terminen con resultados adversos.

"Es el Cristal de siempre. Hay partidos en que te salen las cosas, hay partidos en que no, pero esto es lo que es Cristal y lo que queremos para nosotros y para el club. Tenemos que continuar de esta manera, con este juego, con esta forma, y estamos contentos por la victoria", declaró para L1 MAX.

Sporting Cristal goleó 5-0 a Los Chankas por el Torneo Clausura

Con anotaciones de Santiago González, Luis Iberico, Yoshimar Yotún y Juan Manuel Cuesta, Sporting Cristal derrotó por 5-0 a Chankas en la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alberto Gallardo. El resultado supone un triunfo vital después de no haber conseguido la victoria en sus dos compromisos anteriores frente a Alianza Atlético y Sport Boys.