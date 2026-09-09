¿Cuál de los clubes grandes del Perú tiene más descensos a segunda división?

En el Perú existen, para muchos, únicamente dos clubes grandes: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Sin embargo, hay quienes también encasillan en esta categoría a Sporting Cristal y otros equipos con títulos importantes dentro de nuestra primera división. Por ello, tomando en cuenta tal detalle, te contamos cuál es el elenco que más veces descendió en la historia de nuestro balompié.

Como sabemos, solo existen dos instituciones deportivas dentro de este círculo cerrado que nunca han perdido la categoría, por lo que suelen jactarse de tal proeza. Son Universitario y Sporting Cristal, quienes desde su fundación siempre se han mantenido en la Liga 1, al margen de que muchas veces se alega que merecieron descender en ciertas temporadas pero terminaron siendo ‘salvados’.

Luego está Alianza Lima que descendió únicamente una vez en su historia, en 1939, siendo de los tres ‘gigantes’ del fútbol peruano el único que ha jugado la segunda división. Con los blanquiazules cerramos a los tres equipos con más títulos en la historia de nuestro balompié, ya que luego vienen otros ‘grandes’ pero con una cantidad menor y considerable de trofeos.

Alianza Lima descendió una sola vez.

Pasando a los elencos un peldaño por debajo, en cuanto a palmarés, aparece Melgar de Arequipa con un solo descenso, fue en 1966. Ahora, entrando en un caso particular aparece Cienciano, y es que, si bien los cusqueños no han ganado nunca la primera división del Perú, muchos lo consideran un grande debido a que es el único club que cuenta con un título internacional oficial de la Conmebol: Copa Sudamericana y Recopa. El ‘Papá’ jugó el torneo de ascenso en dos ocasiones desde su fundación (1977 y 2015).

Melgar perdió la categoría solo una vez.

El siguiente en la lista es Sport Boys, que ha descendido tres veces en toda su historia, en 1987, 2008 y 2012. Asimismo, es importante indicar que los rosados son la institución con más títulos de Liga 1 únicamente por detrás de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, con seis estrellas. Por ello, pese a que ha perdido la categoría en más ocasiones que el ‘Dominó’ o Cienciano, el cuadro chalaco es considerado por muchos como el cuarto conjunto más importante del Perú.

Sport Boys descendió 3 veces.

Finalmente, llegamos al club con más descensos, dentro de los considerados ‘grandes’, en la historia del fútbol peruano. Se trata de Deportivo Municipal, un histórico y con mucha tradición que ha conseguido cuatro títulos de primera división, que por malos resultados terminó tocando fondo en cuatro oportunidades (1967, 2000, 2007 y 2023). De esta forma, los ‘ediles’ son quienes más veces jugaron el ascenso.