Pablo Lavandeira rompió su silencio y reveló por qué no llegó a Cristal: "Conversaciones..."

El mercado de pases del Torneo Clausura sigue dando de qué hablar y Pablo Lavandeira ha sido uno de sus nombres más destacados. Tras confirmarse su llegada a Atlético Grau para esta segunda parte de la Liga 1, el experimentado mediocampista de 36 años decidió poner fin a los rumores y explicó qué pasó realmente con Sporting Cristal, un destino que parecía casi seguro en las últimas semanas.

En diálogo con los medios, el volante uruguayo nacionalizado peruano detalló cómo se manejó el tema a través de su entorno de trabajo. "Yo no hablo con ningún club directamente, todo pasa por la empresa que me representa y por Pablo Torti. Sé que Pablo tuvo varias conversaciones con Sporting Cristal. En algún momento pudo haber algún interés, luego no se avanzó", expresó sin rodeos en el programa 'Juego en Corto', y dejó en claro que, aunque existió contacto formal, el diálogo no se profundizó.

Además, el volante aprovechó el momento para desmentir de forma tajante las versiones que aseguraban que su negociación con la directiva rimense dependía del futuro de otros futbolistas experimentados del medio local. "No era que si iba Barcos iba Lavandeira o al revés", remarcó con firmeza y descartó cualquier especulación sobre un presunto fichaje en paquete tras su reciente desvinculación.

"Si bien sé que hubo conversaciones, nunca se avanzó e imagino que, en medio de todo, se dio la salida del entrenador y asumió Roberto Mosquera. Obviamente, él necesitaba tiempo para evaluar y luego pedir refuerzos. En ese aspecto, pude entender que quizás no se avanzara más, pero sí le doy mi agradecimiento, como siempre, a Cristal. Nuevamente no se volvió a dar", agregó.

Pablo Lavandeira jugó el Apertura en FC Cajamarca

Cerrado ese capítulo con el club bajopontino, el futbolista tiene la cabeza enfocada en su nuevo reto en Piura. Su incorporación al cuadro que dirige Ángel Comizzo le suma jerarquía e ideas frescas al mediocampo albo. Lavandeira llega motivado a Atlético Grau con la misión de asumir la conducción y aportar la experiencia necesaria para meter al equipo en la pelea por los primeros puestos del Clausura.

A sus 36 años, la cancha no es un terreno desconocido para él y su recorrido en el balompié nacional habla por sí solo. Pasó por Universitario de Deportes y más tarde vistió la camiseta de Alianza Lima, donde vivió un momento cumbre al coronarse campeón nacional en la temporada 2022. Esa mezcla de garra, buen pie y liderazgo lo convierte en un jugador que suele dejar huella rápidamente en los planteles en los que le toca estar.

Ahora, listo para ponerse la camiseta de Grau, el volante nacionalizado inicia una nueva etapa en el fútbol peruano. La atención estará puesta en su debut en el norte, donde buscará demostrar que mantiene el nivel para ser determinante en el campeonato. Lavandeira ya pasó la página y se alista para escribir una nueva historia.