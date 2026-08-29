Alianza Lima y sus cinco sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Deportivo Garcilaso

Alianza Lima afina detalles para enfrentarse a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los blanquiazules han cedido puntos relevantes en el campeonato y, aunque siguen sin conceder derrotas, necesitan volver al triunfo para seguir en la lucha por el liderato. No obstante, se conoció que no contarán con cinco jugadores destacados para este duelo.

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Alianza Lima tiene cinco bajas confirmadas para enfrentar a Deportivo Garcilaso

La escuadra blanquiazul tendrá la obligación de hacerse fuerte en su localía de Matute ante uno de los equipos revelación del campeonato, que actualmente marcha en el primer lugar de la tabla. Sin embargo, se informó que Pablo Guede deberá afrontar la ausencia de cinco jugadores: Marco Huamán, Jesús Castillo, Kevin Quevedo, Piero Cari y D’Alessandro Montenegro.

Las bajas más destacadas de Alianza Lima son las de Huamán, Castillo y Quevedo. El lateral nacional continúa con su proceso de recuperación tras la dura lesión que sufrió en el tobillo, aunque se espera que pueda volver a ser considerado próximamente. Por su parte, Jesús Castillo quedó al margen por decisión técnica.

Jesús Castillo, Kevin Quevedo y Marco Huamán no fueron convocados con Alianza Lima

El mismo caso es el de Quevedo, quien, pese a haberse disculpado con el comando técnico y el resto del plantel, continúa sin entrar en los planes de Pablo Guede. Por su parte, Piero Cari tampoco viene siendo considerado por el comando técnico y es evidente que actualmente no forma parte de los planes del entrenador, por lo que su regreso a las convocatorias parece complicado en el corto plazo.

Finalmente, en el caso de D’Alessandro Montenegro, el futbolista continúa apartado del plantel tras confirmarse que dio positivo en una prueba antidoping y se encuentra a la espera de los resultados de la contraprueba.

Luis Ramos y Alessandro Burlamaqui fueron convocados ante Deportivo Garcilaso

El DT de los blanquiazules decidió convocar nuevamente a Alessandro Burlamaqui y Luis Ramos. Este último acaba de recuperarse de su lesión y buscará aprovechar la oportunidad para reencontrarse con el gol y pelear por un lugar en el once titular. La presencia de ambos será importante para brindarle mayores alternativas al equipo y opciones de replanteo durante el duelo.