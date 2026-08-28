Patrick Zubczuk envió desafiante mensaje a Alianza Lima: "No tenemos miedo de ir a Matute"

Este sábado 29, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y las emociones salen a flote a pocas horas de iniciar el encuentro. Uno de los que dio su análisis sobre lo que será este partidazo fue el golero del conjunto visitante, Patrick Zubczuk.

El portero sorprendió al enviar un desafiante mensaje para el elenco íntimo tras ser consultado sobre jugar en Matute, señalando que no le tienen miedo a la 'Caldera' y que no les preocupa jugar allí.

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Patrick Zubczuck dejó fuerte mensaje para Alianza Lima

"No tenemos miedo de ir a Matute, confiamos en el arbitraje, no hay ningún problema, mi miedo a que pueda pasar nada. El torneo recién está empezando, vamos partido a partido, queremos alargar este momento", fueron las palabras del ex Universitario, recogidas por el periodista Raúl Chávez.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima enfrentará este sábado 29 de agosto de 2026 a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

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