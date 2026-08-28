0

Patrick Zubczuk envió desafiante mensaje a Alianza Lima: "No tenemos miedo de ir a Matute"

Alianza Lima se enfrentará a Deportivo Garcilaso este sábado 29 de agosto de 2026, en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Patrick Zubczuk envió desafiante mensaje a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG
Patrick Zubczuk envió desafiante mensaje a Alianza Lima. Foto: composición Líbero/IG
COMPARTIR

Este sábado 29, Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 y las emociones salen a flote a pocas horas de iniciar el encuentro. Uno de los que dio su análisis sobre lo que será este partidazo fue el golero del conjunto visitante, Patrick Zubczuk.

El portero sorprendió al enviar un desafiante mensaje para el elenco íntimo tras ser consultado sobre jugar en Matute, señalando que no le tienen miedo a la 'Caldera' y que no les preocupa jugar allí.

Deportivo Garcilaso presenta tres bajas para el duelo con Alianza Lima.

PUEDES VER: Deportivo Garcilaso y sus tres sensibles bajas para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura

Liga 1, Patrick Zubczuk, Los Chankas

Patrick Zubczuck dejó fuerte mensaje para Alianza Lima

"No tenemos miedo de ir a Matute, confiamos en el arbitraje, no hay ningún problema, mi miedo a que pueda pasar nada. El torneo recién está empezando, vamos partido a partido, queremos alargar este momento", fueron las palabras del ex Universitario, recogidas por el periodista Raúl Chávez.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

Alianza Lima enfrentará este sábado 29 de agosto de 2026 a las 7.30 p. m. (hora peruana) por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

Últimos partidos entre Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso

  • 14/03/2026: Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima
  • 13/09/2025: Alianza Lima 3-4 Deportivo Garcilaso
  • 14/04/2025: Deportivo Garcilaso 0-1 Alianza Lima
  • 26/10/2024: Deportivo Garcilaso 1-2 Alianza Lima
  • 19/05/2024: Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Deportivo Garcilaso y sus tres sensibles bajas para enfrentar a Alianza Lima por el Torneo Clausura

  2. ¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano