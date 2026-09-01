Andrés Mendoza arremetió contra Luis Advíncula tras bajo rendimiento en Alianza Lima: "Lo congelo"

Luis Advíncula quedó nuevamente en el centro de las críticas tras la derrota de Alianza Lima frente a Deportivo Garcilaso. El lateral derecho no tuvo una actuación destacada y fue cuestionado por los hinchas blanquiazules, mientras que el exdelantero de la Selección Peruana, Andrés Mendoza, también se pronunció sobre el rendimiento mostrado por el experimentado futbolista.

Andrés Mendoza dio fuerte comentario contra Luis Advíncula tras rendimiento en Alianza Lima

Andrés ‘Cóndor’ Mendoza fue bastante contundente al analizar el presente de Advíncula y consideró que su nivel no ha sido suficiente para mantenerse como titular en Alianza. Incluso, cuestionó que el defensor no aproveche las oportunidades que tiene para rematar al arco.

“Advíncula está bajo y encima tampoco remata al arco. A Advíncula chau, lo sacamos. El problema es que tiene contrato, entonces no lo voy a sacar, pero que se vaya a la banca. Lo congelo”, señaló durante el programa ‘El Datazo’.

Luis Advíncula viene siendo criticado por los hinchas de Alianza Lima por su rendimiento en el Torneo Clausura

El ‘Condor’ también hizo referencia a lo ocurrido específicamente ante Deportivo Garcilaso y aseguró que el club blanquiazul sufrió demasiado por los costados. Según su análisis, Luis Advíncula no fue el único que tuvo problemas en defensa, ya que Nicolás Díaz también fue superado constantemente por los atacantes del conjunto cusqueño.

“El problema es que no tiene alguien atrás que lo amenace, juega cómodo. Como digo, le sacaron la m... en la banda, pero a los dos también (Nico Díaz). A la izquierda y derecha los hicieron pedazos”, sentenció.

¿Cómo le va a Luis Advíncula en Alianza Lima?

Luis Advíncula se incorporó a Alianza Lima a comienzos de 2026 y, desde entonces, ha disputado un solo partido de la Copa Libertadores, torneo en el que el equipo quedó eliminado. En el Torneo Apertura, en cambio, sumó 16 encuentros y logró consagrarse campeón. Pese a ello, su escasa eficacia en los pases y en los remates al arco ha generado duras críticas por parte de los hinchas blanquiazules.