'Cóndor' Mendoza pidió la salida de 11 futbolistas en Alianza Lima: "Se ha relajado"

En el programa 'Datazo' de YouTube, Andrés Mendoza sorprendió al revelar que, para él, Alianza Lima debe deshacerse de once jugadores de su primer equipo si quiere salir campeón del Torneo Clausura 2026 y, por tanto, de la Liga 1. Como se ha visto en las últimas semanas, el rendimiento del plantel ha disminuido bastante en comparación con lo mostrado durante el Torneo Apertura.

Si bien el popular 'Cóndor' rescató el desempeño de Renzo Garcés, Esteban Pavez, Fernando Gaibor y Jairo Vélez, quienes considera deben quedarse en el plantel de Pablo Guede, lo cierto es que la gran mayoría de futbolistas no cuentan con su aprobación. Así lo contó en plena transmisión y causó el asombro absoluto de todos los aficionados blanquiazules.

Andrés Mendoza quiere sacar a once jugadores de Alianza Lima

“Nicolás Díaz chau, traigo otro en lugar de (Mateo) Antoni. A (Luis) Advíncula chau, lo sacamos porque viene mal; si tiene contrato, no lo voy a sacar, pero se va a la banca y busco otro porque como no tiene competencia, está tranquilo. Yo a (Alan) Cantero le doy su carta, no me está dando lo que antes me daba, que hacía goles, contras, que jugaba”, indicó Andrés Mendoza en un inicio.

Asimismo, agregó que a Alessandro Burlamaqui lo devolvería a España, mientras que Jean Pierre Archimbaud, Gaspar Gentile, Cristian Carbajal y Cristian Neira también deberían ver en qué equipo continuar con su carrera profesional. “Veo muchos jugadores que están muy contentos en Alianza. Lo que han invertido... Alianza Lima se ha relajado y (Eryc) Castillo a veces te marca y otras no. Guerrero chau, este año ya se retira me imagino”, agregó el ex selección peruana.

Andrés Mendoza fue artillero de la Bicolor.

Con ello, contando nombre por nombre, son once los jugadores que deberían dejar Alianza Lima según Andrés Mendoza, quien es uno de los futbolistas nacionales con mayor trayectoria en las últimas décadas. Lo cierto es que los blanquiazules deben concentrarse y mejorar su rendimiento si quieren salir campeones de la Liga 1 2026.