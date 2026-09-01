Ministerio Público abrió investigación preliminar contra exdirectivos de Alianza Lima

El Ministerio Público continúa con las diligencias de la investigación preliminar que comprende a Fernando Cabada, José Asti, Jorge Zúñiga, Fanny Cárdenas, Elly De Los Ríos y Claudia Alexandra Conhuay, entre otros involucrados que fueron directivos en Alianza Lima. El caso está relacionado con la presunta comisión de los delitos de coacción, administración fraudulenta y falsedad genérica, en agravio de Julio Alonso Lozano Hernández.

Ministerio Público abre investigación preliminar contra exdirectivos de Alianza Lima por presunto agravio a socio

Como parte de las diligencias dispuestas por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria y San Luis, los investigados deberán brindar sus declaraciones indagatorias de manera presencial el próximo martes 7 de septiembre de 2026. La disposición fiscal establece que las diligencias se desarrollarán en el despacho ubicado en la avenida Paseo de la República N.° 1491, tercer piso, en La Victoria.

Ministerio Público abre investigación preliminar contra Fernando Cabada por presuntos delitos en agravio de socio

De acuerdo con el documento compartido, Fernando Cabada fue citado a las 9.15 a. m., mientras que José Asti deberá acudir a las 10.15 a. m. Posteriormente, Fanny Cárdenas fue programada para las 11.15 a. m.; Elly De Los Ríos, para las 12.15 p. m.; Claudia Alexandra Conhuay, para las 2.00 p. m.; y Jorge Zúñiga, para las 3.00 p. m. En todos estos casos, la Fiscalía dejó constancia del apercibimiento de ordenar su conducción compulsiva en caso de incumplimiento.

Ministerio Público abre investigación preliminar contra Fernando Cabada y más por presuntos delitos en agravio de socio

La investigación tendrá un plazo de 30 días, sin perjuicio de que pueda concluir antes, y contempla la realización de otras diligencias que resulten pertinentes para esclarecer los hechos. La Fiscalía también dispuso recoger la declaración del agraviado, Julio Alonso Lozano Hernández, quien fue citado para las 8.15 a. m. del mismo día.

Cabe precisar que la investigación se encuentra en etapa preliminar, por lo que la inclusión de estas personas como investigadas no implica una determinación de responsabilidad penal. El Ministerio Público deberá continuar con las diligencias correspondientes para establecer si existen elementos que sustenten las imputaciones señalada