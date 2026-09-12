DT de Burnley se refirió al fallo de Oliver Sonne tras derrota en Championship: "Oportunidades"

Oliver Sonne fue titular en la derrota del Burnley por 3-1 ante Swansea City en la Championship, donde fue señalado por errar una ocasión clara de gol que pudo cambiar el ánimo del equipo. Precisamente, durante la conferencia de prensa, el DT Nicky Hayen no dudó en opinar sobre el fallo del lateral de la selección peruana.

DT de Burnley se refirió al fallo de Oliver Sonne tras derrota en Championship

Burnley no atraviesa un buen momento en la temporada tras posicionarse como colero de la tabla de posiciones. Por ello, una vez consumada la derrota, el técnico Nicky Hayen conversó con los medios en conferencia de prensa y sorprendió al referirse a las ocasiones desperdiciadas por su equipo.

En ese sentido, el estratega remarcó que Burnley tuvo oportunidades para marcar más de un gol y mencionó directamente el fallo protagonizado por Oliver Sonne sobre el final del primer tiempo, cuando quedó de cara al arco y terminó enviando el balón por encima del travesaño.

Oliver Sonne falló insólito gol en la derrota de Burnley ante Swansea

“También tuvimos algunas oportunidades con ‘Oli’ (Oliver Sonne) justo antes del descanso, con ‘Zeki’ (Amdouni) con el balón en el larguero, así que también tuvimos nuestros momentos. Pero ellos gestionaron mejor las áreas que nosotros”, sostuvo el estratega tras la derrota.

Finalmente, Hayen señaló que su equipo careció de precisión en los últimos metros, a diferencia de Swansea, que sí logró aprovechar sus ocasiones más importantes para quedarse con la victoria.

Próximo partido de Oliver Sonne con Burnley

El ‘Vikingo’ tendrá una nueva oportunidad para redimirse ante su hinchada en el duelo entre Burnley y Derby County. Este duelo se disputará este sábado 19 de setiembre desde las 9.00 a. m. (hora peruana) y será vital para los ‘Clarets’ en su lucha por salir de los últimos lugares.