Jugar videojuegos se ha consolidado como uno de los pasatiempos más populares en Estados Unidos y el mundo. Con el avance de las redes sociales, numerosos gamers han logrado transformarse en influencers, generando ingresos significativos a diario. Bajo este contexto, este sábado 12 de septiembre se conmemorará el Día Nacional de los Videojuegos, un evento que despierta gran interés. AQUÍ todo sobre esta celebración y mejores frases para compartir por esta curiosa fecha.

Día Nacional de los Videojuegos en EE. UU.: cuál es su origen y datos claves sobre su celebración este 12 de septiembre

Día Nacional de los Videojuegos en EE. UU.: cuál es su origen y las mejores frases para compartir este 12 de septiembre.

El 12 de septiembre se conmemora el Día Nacional de los Videojuegos en Estados Unidos, una celebración que no surge de un evento histórico significativo en la industria, sino que salió como una iniciativa mucho más comercial. Este día tiene su origen en el Chase’s Calendar of Events, una publicación anual que permite a ciudadanos y empresas registrar festividades especiales mediante un patrocinio.

En 1991, David Earle y su grupo, conocido como 'Kid Video Warrior', fueron los encargados de establecer el primer 'Día de los Videojuegos'. A lo largo de los años, la fecha ha experimentado varios cambios. Desde 1991 hasta 1993, se celebró el 8 de julio; en 1994 y 1995, se trasladó al 12 de julio; y en 1996, se fijó el 10 de septiembre.

Finalmente, en 1997, se estableció el 12 de septiembre como la fecha definitiva, añadiendo la palabra “Nacional” para formalizar la celebración. El propósito original de esta conmemoración, según registros de la época, era fomentar que los niños disfrutaran de sus consolas y expresaran su agradecimiento a sus padres por proporcionarles los cartuchos y monedas necesarios para alimentar su pasión por los videojuegos.

Las mejores frases para compartir por el Día Nacional de los Videojuegos en EE. UU.