Héctor Cúper definió el primer cambio en el once titular para el Universitario vs Alianza Lima

Universitario de Deportes ya comienza a definir los últimos detalles para enfrentar a Alianza Lima y Héctor Cúper tendría prácticamente resuelta una de las dudas en su mediocampo. El entrenador argentino habría decidido apostar por una figura del plantel desde el arranque del esperado clásico: estamos hablando de Jorge Murrugarra.

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Héctor Cúper y su primer cambio en el once titular de Universitario para vencer a Alianza Lima

Gustavo Peralta afirmó en el programa Colectivo World que la titularidad de Murrugarra en Universitario ya está definido por Cúper y que comenzará desde el inicio frente a Alianza. "La titularidad de Jorge Murrugarra en el clásico es confirmada. Está reconfirmado que va a ser titular en el clásico contra Alianza Lima", afirmó.

Héctor Cúper definió que Jorge Murrugarra será titular con Universitario ante Alianza Lima

La decisión del estratega crema hará que Juan Manuel Requena deba aguardar su turno en el banco de suplentes. En contraste, el volante peruano ha ido sumando respaldo en la evaluación del técnico argentino y podría tener ahora la opción de jugar uno de los encuentros más relevantes de la temporada para el club crema.

La posible determinación de Héctor Cúper no resultaría inesperada si se considera el peso que Jorge Murrugarra ha venido ganando en los encuentros más recientes. El mediocampista se ha posicionado entre las alternativas principales del técnico argentino, que sigue analizando de cerca a sus futbolistas antes de definir el once que se medirá ante los blanquiazules.

Así, Murrugarra se perfila para ocupar un lugar importante en la zona medular de Universitario durante el duelo ante Alianza Lima. Su presencia dejaría a Requena como una alternativa para el desarrollo del encuentro, mientras Cúper confía en el futbolista que ha recibido mayor respaldo en las últimas jornadas.

¿Cómo le va a Jorge Murrugarra en Universitario?

Jorge Murrugarra arribó a Universitario de Deportes en 2021, tras su paso por Ayacucho FC, y desde entonces ha disputado 157 encuentros oficiales hasta la fecha, en 2026. A lo largo de su permanencia en el conjunto crema, el mediocampista no ha convertido goles; aun así, integró el plantel que consiguió el tricampeonato en 2023, 2024 y 2025. En el Torneo Clausura 2026 ha participado en 6 partidos, con lo que alcanza 188 compromisos bajo la dirección de Héctor Cúper.