El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial informando sobre un ataque vandálico ocurrido en la madrugada del viernes 11 de setiembre en las inmediaciones del Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Un grupo de individuos utilizó artefactos incendiarios y pintura para dañar espacios representativos ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito Íntimo, esto previo al clásico que jugarán ante Universitario.

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Entre los lugares afectados se encuentran murales conmemorativos de la historia de la institución, el monumento al hincha —el cual rinde homenaje a cientos de aficionados y vecinos— y la gruta dedicada al Señor de los Milagros. El club remarcó que este último es un espacio de devoción comunitaria que trasciende cualquier tipo de rivalidad deportiva.

Frente a estos acontecimientos, la institución condenó tajantemente los actos de violencia, considerándolos un atentado directo contra el patrimonio de la comunidad y un símbolo de fe que unifica a los peruanos. Asimismo, confirmaron que ya se iniciaron los trabajos de limpieza y restauración para garantizar que los espacios estén recuperados antes del partido.

Video: Lealtal Blanquiazul.

Por la vía legal, Alianza Lima formalizó la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, entregando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para facilitar la identificación y sanción de los responsables. Además, se solicitó a las autoridades reforzar el operativo de seguridad previsto para el encuentro deportivo del día siguiente.

Finalmente, el club hizo un llamado a toda su hinchada para mantener la calma y no responder a las provocaciones, enfatizando que “el clásico se juega en la cancha”. Reiteraron que la violencia no debe tener lugar en el fútbol ni en ninguna hinchada.

Fachada de Matute con un mural que fue violentado

Comunicado de Alianza Lima

El Club Alianza Lima informa a la opinión pública que en la madrugada de este viernes 11 de setiembre, un grupo de individuos atacó con artefactos incendiarios y pintura diversos espacios ubicados en la calle Mendoza Merino y el Caminito Íntimo, en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.

El ataque alcanzó murales conmemorativos de la historia del Club, el monumento al hincha que incluye los nombres de cientos de aficionados y vecinos, y la gruta dedicada al Señor de los Milagros, un espacio de devoción del barrio que excede por completo cualquier rivalidad deportiva.

El Club condena estos hechos de la manera más enérgica. Se trata de actos de violencia contra el patrimonio de una comunidad y contra un símbolo de la fe que nos une y pertenece a todos los peruanos, sin distinción de camiseta.

El Club Alianza Lima ha presentado la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, y ha puesto a disposición de las autoridades las imágenes y los registros de videovigilancia de la zona para contribuir con la identificación y sanción de los responsables. Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes el refuerzo del operativo de seguridad previsto para el encuentro del sábado.

Los trabajos de limpieza y restauración se iniciaron esta misma mañana y los espacios afectados estarán recuperados antes del partido.

Finalmente, el Club hace un llamado a su hinchada a no responder a esta provocación. El clásico se juega en la cancha. Quienes buscan teñirlo de violencia no deben tener cabida en ninguna hinchada ni en ningún club.