Santiago González rotundo tras clasificar a la final de la Copa de la Liga con Cristal: "Dar lo mejor"

Santiago González fue una de las grandes figuras de Sporting Cristal en la clasificación a la final de la Copa de la Liga. El atacante marcó dos goles en el triunfo ante ADT y, tras conseguir el boleto a la definición, resaltó el rendimiento mostrado por el equipo en una instancia decisiva.

Santiago González dio fuerte comentario tras clasificar a la final de la Copa de la Liga con Sporting Cristal

“Sabíamos la clase de partido que jugábamos. Era una semifinal. Habíamos sacado ventaja de visita, ahora de local nos impusimos, creo que hicimos nuestro juego, el equipo jugó muy bien. Ahora a pensar en la final y en el torneo que seguimos arriba. Seguir luchando por los objetivos que tenemos”, comentó González.

El futbolista también se refirió al posible rival que tendrán en la final y dejó claro que esperarán la definición de la otra semifinal para comenzar a preparar el próximo desafío. Alianza Atlético cuenta con ventaja, aunque González reconoció que cualquiera de los dos equipos será un rival complicado.

Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026

“Sabemos que Alianza Atlético sacó un poco de ventaja, pero sabemos que los dos son rivales muy difíciles. Esperamos el partido de vuelta y ver quién nos toca en la final y preparar ese partido para dar lo mejor de nosotros”, señaló.

Santiago González resaltó las virtudes de Sporting Cristal en los últimos partidos

Finalmente, González explicó cuál considera que ha sido una de las principales fortalezas de Sporting Cristal en sus últimos compromisos, destacando el manejo de la pelota y la paciencia que vienen mostrando en ataque.

“Creo que la fortaleza es que estamos teniendo la pelota. Mantuvimos muy bien la posesión de balón. Estamos teniendo paciencia en la parte ofensiva”, sentenció.