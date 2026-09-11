Universitario de Deportes atraviesa la etapa final de su preparación para enfrentar a Alianza Lima por el clásico de la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas necesitan una victoria que no solo los mantenga entre los líderes, sino que también provocará que su máximo rival quede relegado en la tabla. No obstante, los merengues deberán afrontar la ausencia de cuatro jugadores importantes.

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Universitario y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para el clásico ante Alianza Lima

Conscientes de la complejidad de este duelo, Héctor Cúper ya empezó a definir su nómina para el partido. En ese sentido, Gustavo Peralta reveló, en el programa ‘L1 Radio’, que el comando técnico de Universitario ha decidido dejar fuera de la lista de convocados a Juan Manuel Requena, José Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna.

El volante argentino venía siendo uno de los jugadores más recurrentes en el plantel, aunque su nivel ha estado envuelto en críticas por parte de los hinchas. Por ello, el técnico ha decidido dejarlo fuera de la consideración para un partido de alta exigencia como el clásico ante Alianza Lima.

Juan Manuel Requena y José Rivera son las bajas más destacadas de Universitario

"No concentra Juan Manuel Requena. No está lesionado, se trata de una decisión técnica del comando técnico de Héctor Cúper. Tampoco lo hacen el 'Tunche' Rivera, Jordan Guivin y Bryan Reyna", reveló el citado comunicador.

La ausencia de Requena resulta llamativa, ya que es uno de los refuerzos destacados del equipo para el Torneo Clausura y se confiaba en que su participación fuera decisiva en los compromisos más exigentes, como el enfrentamiento frente a los blanquiazules.

Por otro lado, el 'Tunche', Guivin y Reyna no han sido tomados en cuenta en los encuentros más recientes, por lo que resulta claro que no entran en los planes de Cúper. En consecuencia, tendrán que esforzarse al máximo a la espera de una oportunidad.

Jorge Murrugarra, Aldo Corzo y Edison Flores estarán en el clásico ante Alianza Lima

Del mismo modo, Peralta señaló que tanto Jorge Murrugarra como Aldo Corzo y Edison Flores estarán en la lista de convocados para el duelo en Matute. De hecho, el volante será titular para este enfrentamiento; mientras que el capitán de la 'U' y el 'Orejas' deberán esperar su oportunidad desde el banco.