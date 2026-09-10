José Carvallo calienta la previa del Alianza Lima vs Universitario: "En Matute he perdido poco"

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas visitarán Matute con la misión de dar el golpe ante el eterno rival y seguir en la lucha por el título nacional. En ese sentido, José Carvallo, exarquero y comentarista deportivo, calentó la previa del duelo entre los ‘compadres’ con una picante frase sobre sus vivencias en este tipo de duelos.

José Carvallo calentó la previa del clásico con picante mensaje para Alianza Lima

En entrevista para el programa 'Hablemos de MAX', el exportero, campeón con el cuadro crema en 2013 y 2023, recordó su historial de partidos en Matute defendiendo la portería crema y aseguró que tiene un saldo positivo frente a los íntimos en el coloso de La Victoria, a diferencia de sus enfrentamientos con Sporting Cristal.

"No es por nada, pero me ha ido bien contra Alianza, de verdad, me ha ido bien. Voy a ser sincero, a Cristal lo sufrí más. Con Alianza, normalmente me ha ido bien, y en Matute más todavía, mejor. He perdido poco, he ganado más de lo que he perdido, pero definitivamente partido que más recuerdo es la final (del 2023)", mencionó Carvallo.

En efecto, el último clásico que disputó Carvallo con Universitario de Deportes fue el partido de vuelta por la final del título nacional de la Liga 1 2023, en la que Universitario venció por 2-0 en Matute, logrando el primero de sus tres títulos consecutivos y acabando con el dominio de los blanquiazules, que llegaban como bicampeones del fútbol peruano.

Pese a que hubo interés por parte de la directiva crema para renovar su contrato con miras al centenario del club, José Carvallo fichó por la Universidad César Vallejo (UCV) para jugar la temporada 2024. A final de temporada y sufrir el descenso a la Liga 2 con el cuadro ‘poeta’, Carvallo anunció su retiro del fútbol profesional.

¿A qué hora es el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Recordemos que el clásico entre Alianza Lima y Universitario se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó a Micke Palomino como el árbitro principal de este esperado cotejo.