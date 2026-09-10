¿Kevin Quevedo será convocado por Alianza Lima para el clásico ante Universitario? Esto se sabe

Alianza Lima y Universitario de Deportes protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos vienen ultimando detalles para el duelo de este fin de semana en Matute. En ese sentido, se conoció en las últimas horas que Pablo Guede estaría alistando una gran novedad en su lista de convocados: el regreso de Kevin Quevedo, quien podría ser tomado en cuenta para el duelo ante los cremas.

¿Kevin Quevedo reaparecerá en Alianza Lima para el clásico ante Universitario?

Según información del periodista José Varela, el retorno de Quevedo al primer equipo de Alianza no está del todo confirmado, sin embargo, tampoco está descartado. De acuerdo con el comunicador, el comando técnico estaría evaluando la posibilidad de incluirlo entre los convocados para el trascendental compromiso frente a Universitario de Deportes.

"No me han asegurado absolutamente nada todavía, ni me lo han descartado ni me han dado el ok. O sea, podría ser (que esté en lista). Aún hay tiempo para ello. No quiero decir que de pronto entra al once, sino que lo están pensando de cara al partido que viene poder estar en lista de pronto. Hay una posibilidad por ahí, vamos a ver", señaló Varela en el programa 'Modo Fútbol'.

De esta forma, el hombre de prensa indicó que existe la posibilidad de que Quevedo reaparezca en tienda íntima. Cabe recordar que el futbolista no ha sido tomado en cuenta por Pablo Guede para los partidos del Clausura debido a que no viene cumpliendo con las exigencias del comando técnico en el aspecto físico y un impase que tuvo con uno de los asistentes del entrenador tras el partido contra Alianza Atlético de Sullana en Matute.

Recordemos que el propio Pablo Guede había confirmado en conferencia de prensa que no contaba con Quevedo por los motivos previamente expuestos. No obstante, días después se reveló que el propio atacante pidió disculpas al plantel y al comando y se comprometió a trabajar para ponerse a punto físicamente, con el fin de ser nuevamente llamado por el técnico argentino.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Universitario de Deportes?

Vale resaltar que Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva. Micke Palomino será el árbitro encargado de impartir justicia en este nuevo clásico entre íntimos y merengues, en lo que será un duelo entre dos rivales directos por el título nacional de la Liga 1 2026.