Universitario definió el futuro de Bryan Reyna tras no ser convocado para el clásico ante Alianza

Universitario de Deportes busca ultimar detalles en su preparación para el clásico ante Alianza Lima. Los cremas saben de la importancia de vencer a su eterno rival por la fecha 9 del Torneo Clausura y se reveló que no solo han decidido dejar fuera de consideración a Bryan Reyna, sino que también ya definieron su futuro en el plantel.

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Universitario definió el futuro de Bryan Reyna tras no ser convocado para el clásico

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta reveló que el comando técnico de Universitario ha decidido dejar fuera de la lista de convocados a Bryan Reyna, quien lleva sin jugar desde hace varios meses, para el clásico ante Alianza Lima en Matute.

Con esto, el comunicador resaltó que el 'Picante' no se encuentra lesionado y la medida se debe netamente a que no es del agrado del técnico Héctor Cúper. Del mismo modo, sorprendió al informar que el club ya decidió no ejecutar su cláusula de compra a fin de año cuando finalice su préstamo.

Universitario decidió no ejecutar la opción de compra por Bryan Reyna.

"Fecha 9 y es otra fecha sin Bryan Reyna, no está lesionado, no es del gusto de Cúper. Reyna está prestado con opción de compra a fin de año y claramente no lo van a ejecutar", señaló el periodista deportivo.

De esta manera, Bryan Reyna dejará de formar parte de Universitario a final de la temporada tras no haber cumplido con la expectativas del club. Cabe recordar que el extremo llegó prestado por Belgrano como una de las incorporaciones más destacadas del fútbol peruano.

Números de Bryan Reyna con Universitario

El aporte de Bryan Reyna con Universitario en esta temporada ha sido sumamente discreto, al punto que solo ha disputado 9 partidos con el equipo, la gran mayoría entrando como suplente. En total, el exjugador de Alianza Lima solo ha disputado 227 minutos con la camiseta de la 'U' sin lograr marcar goles.