Alianza Lima vs Universitario: un clásico para que la paz gane por goleada

Cuando el fútbol estaba a un gol de asumir el protagonismo en su plenitud, cuando la pelota empezaba a pesar más que cualquier arma, cuando el desmadre de la delincuencia empezaba a cambiar de negro a gris, justo en ese momento, un hecho lamentable alteró las métricas. En la madrugada del último miércoles, mientras el hincha dormía, un grupo de vándalos prendió fuego a los murales del Estadio Alejandro Villanueva y del Caminito Íntimo en La Victoria, en un acto deplorable.

El hecho cambió todo. El club blanquiazul denunció lo sucedido y pidió calma a sus hinchas, la Policía anunció un operativo para capturar a los culpables y garantizar la seguridad en el clásico de este jueves, y las autoridades más representativas emitieron una opinión condenando la violencia.

Así, en medio de este ambiente amargo, Alianza Lima y Universitario de Deportes jugarán esta noche (8.00 p. m.) en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. En la tabla de posiciones, el Deportivo Garcilaso del Cusco es el líder con 19 puntos, mientras que la 'U' suma 17 y los íntimos 13.

Una victoria del elenco blanquiazul lo meterá en la lucha por el certamen y un triunfo crema le asegurará a la 'U' la punta, a la espera del partido que disputará el ‘Garci’ contra el Sport Boys, este viernes en el Callao (1.00 p. m.).

Universitario y Alianza Lima juegan en Matute

Alianza Lima quiere despertar

Pablo Guede, el entrenador argentino de Alianza Lima, enviará al campo un equipo ofensivo, con el ecuatoriano Eryc Castillo como principal referente de área ante la ausencia por lesión de Paolo Guerrero. La ‘Culebra’ suma 16 goles en la temporada y su aporte en la zona de ataque motiva a sus compañeros.

En defensa, los íntimos tienen al seleccionado Renzo Garcés como principal exponente junto al mundialista Luis Advíncula, criticado últimamente porque su rendimiento no le pertenece al ‘Rayo’ que los hinchas querían ver. En el mediocampo destacan el chileno Esteban Pavez y los ecuatorianos Fernando Gaibor y Jairo Vélez (nacionalizado peruano).

La presión por ganar en Alianza Lima tiene una base: los íntimos acumulan tres partidos sin victorias y, en Matute, no le ganan a Universitario de Deportes desde 2018, es decir, hace ocho temporadas. Si a eso le sumamos el dato de que el ‘Rodillo’ no derrota a los merengues en clásicos desde 2023, estamos hablando de tres temporadas sin sentir el placer de superar al ‘compadre’.

Universitario, el tricampeón que va por otro golpe

En la 'U' también se siente un latido parecido. El equipo del argentino Héctor Cúper viene de empatar en el Estadio Monumental con el Comerciantes Unidos (2-2) en un compromiso cargado de polémicas. Para el estratega crema, ganar su primer clásico en el Perú es importante porque fortalecerá el ego de sus jugadores y los llevará a la punta del Torneo Clausura.

Con Gianluca Lapadula en el frente de ataque (también es el primer clásico del ‘Bambino’ en el Perú), el vigente Tricampeón del fútbol nacional se refugiará en sus viejos guerreros (Piero Quispe es uno de ellos) para superar a su clásico rival en una cancha que conoce muy bien.

Con estos antecedentes, el encuentro de este jueves promete ser el mejor del año; y que sirva como un llamado a la paz que tanto necesita el país. Que el fútbol se empodere.