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¿En riesgo? Alianza Lima y los jugadores que llegan al clásico con tarjetas amarillas acumuladas

Alianza Lima tiene trece jugadores amonestados. Conoce quiénes llegan al clásico con más amarillas acumuladas.

Eduardo Chirinos
Alianza Lima y los jugadores que llegan amonestados al clásico
Alianza Lima y los jugadores que llegan amonestados al clásico | Foto: Composición Líbero
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Alianza Lima recibirá a su eterno rival, Universitario de Deportes, en una nueva edición del clásico del fútbol peruano, por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Ambos equipos vienen ultimando detalles para definir su once en el esperado compromiso. No obstante, existe cierta incertidumbre en tienda blanquiazul ante la posibilidad de que algunos de sus jugadores terminen siendo suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.

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¿Qué jugadores de Alianza Lima llegan al clásico con riesgo de ser suspendidos?

Según información del periodista Gerson Cuba, en total existen trece jugadores blanquiazules que llegan amonestados para el partido ante el 'compadre', de los cuales, Renzo Garcés acumula tres tarjetas, mientras que Paolo Guerrero y Nicolás Díaz suman dos cartulinas cada uno.

En tanto, Eryc Castillo, Luis Advíncula, Marco Huamán, Federico Girotti, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Jairo Vélez y Alessandro Burlamaqui suman una tarjeta cada uno.

Alianza Lima, Universitario de Deportes, clásico

Reporte de amonestados de Alianza Lima de cara al clásico

Es decir, ningún futbolista de Alianza Lima corre riesgo de ser suspendido para la fecha 10 del Torneo Clausura, puesto que nadie llega al clásico con cuatro tarjetas acumuladas. La única forma sería que se dé alguna expulsión en el cotejo ante los cremas.

Recordemos que Alianza Lima jugará de local en la fecha 10 del Clausura ante ADT de Tarma en Matute, lo cual será su último enfrentamiento antes del receso por los partidos amistosos de la selección peruana contra Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, que se llevarán a cabo entre fines de septiembre e inicios de octubre.

¿A qué hora juegan Alianza Lima y Universitario de Deportes?

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes está pactado para este sábado 12 de septiembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Matute. Micke Palomino será el árbitro principal para este compromiso, mientras que Alejandro Villanueva estará a cargo del VAR.

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