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Cusco FC vs. Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico

Cusco FC vs. Melgar chocan este viernes por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Cusco FC y Melgar juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Cusco FC y Melgar juegan por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Cusco FC vs. Melgar juegan EN VIVO este viernes 11 de septiembre un partido llamativo por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio peruano, la transmisión estará a cargo de L1 MAX. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Revisa cómo marchan las poisiciones del acumulado y del Torneo Clausura.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura tras la jornada 8

Será la segunda vez en esta Liga 1 2026 en la que los clubes Cusco FC y Melgar se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura, solo hay punto de diferencia entre ambos equipos, pero los 'Dorados' están un peldaño arriba de los 'Rojinegros' y con una victoria pueden soñar con pelear hasta el final el primer lugar.

Cusco FC, con 15 puntos, ha ganado todos sus partidos de local en este Torneo Clausura y tiene la gran oportunidad de luchar por el liderato y sacar de la pelea a un rival directo. Por su parte, Melgar llega motivado tras golear en la fecha anterior a ADT y querrá cobrarse la revancha de la derrota que sufrió en Arequipa con su rival de turno en el Apertura.

Cusco FC vs. Melgar: horario del partido por el Torneo Clausura 2026

Si eres fan de los duelos que hay en la Liga 1 Perú y deseas ver el partido de Cusco FC vs. Melgar, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 6:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 p. m.
  • Estados Unidos: 8:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami): y 6:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 p. m.

¿Dónde ver Cusco FC vs. Melgar?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido de Cusco FC vs. Melgar, por la fecha nueve del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Cusco FC vs. Melgar: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasCusco FCEmpateMelgar
Betsson2.183.303.15
Betano2.253.303.20
Bet3652.203.403.10
1XBET2.223.223.20
Caliente2.243.253.15
Stake2.203.303.30
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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