Dirigente de UTC agrede a árbitro Jesús Cartagena y partido contra Juan Pablo II termina en batalla campal

El duelo entre UTC vs Juan Pablo II por la novena fecha del Torneo Clausura no terminó debido a la batalla campal que se dio en el campo de juego y quedó oficialmente suspendido. Todo inició por la expulsión a Camacho, lo que desató la molestia de los futbolistas del Gavilán del Norte, así como también la inclusión de un directivo del cuadro cajamarquino, quien ingresó al terreno para agredir al árbitro Jesús Cartagena.

¿Qué pasó entre UTC vs Juan Pablo II?

Sobre el minuto 95 del partido, el juez principal le había mostrado la tarjeta roja a Ganoza entre las molestias de todos sus compañeros. Incluso los futbolistas de Juan Pablo II se metieron a reclamarle algo a Jesús Cartagena, quien amonestó a Pablo Míguez por sus constantes reclamos.

Tras esto, varios recogebolas fueron a encarar al árbitro principal y el periodista de campo señaló en L1 Max: "La situación que se vive alrededor del campo es de bastante indignación. Incluso cuando se equivoca Cartegena en esa supuesta expulsión a Cantt, que no tenía amarilla. Le están diciendo ‘estás apurado por expulsar a otro’ y sigue teniendo bastantes problemas con los recogebolas".

Mientras el comunicador señalaba esto, las imágenes de L1 Max mostraron el preciso momento en el que estos empezaron a discutir con jugadores de Juan Pablo II y el árbitro. Incluso uno de ellos empujó a uno de los futbolistas.

En eso, el narrador de campo apuntó: "Ojo con el gesto de Muñoz, que está pidiendo a todos sus compañeros que salgan del campo. Mucha atención a los gestos. Si ven, la mayoría de UTC están cerca de la zona occidente. Los hinchas gritan ‘salgan del campo’, indignados todos por el arbitraje de Jesús Cartagena".

Segundos más tarde, ingresa un directivo de UTC vestido de camisa blanca, que más tarde fue identificado como Luis Chávarry, gerente deportivo del cuadro cajamarquino. En ese preciso momento, otro dirigente del Gavilán del Norte con casaca negra aparece en escena y le arroja algo al juez principal cuando ingresa la Policía para detener la batalla campal. "Tienen que detener a Osías Ramírez para que no haya otra agresión y si de esa manera actúa un dirigente, imagínense cómo están los hinchas", señaló el reportero de cancha.

“El que calma a Ganoza (jugador expulsado) es Duarte y hace que se retire su compañero para evitar que se retire cualquier tipo de sanción más adelante”, continuó narrando el reportero de cancha. Tras esto, se anunció que el partido entre UTC y Juan Pablo II quedó oficialmente suspendido.

Jugador de UTC se pronuncia sobre lo sucedido

“El problema es con los dirigentes, no con nosotros. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos. Entonces, nos están cagando a nosotros la carrera. Nosotros somos los que nos vemos mal dentro de la cancha. Comenzamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores, nos pitan en contra. Entonces, ya no hagan participar a UTC en Liga 1. Si a inicios de año se suponía que UTC no tenía nada de deudas. UTC no tenía deudas y lo dejaron participar. Somos los más perjudicados. Tiene que haber justicia acá también. Ya no hagan participar a UTC”, declaró el ‘Picante’ Muñoz.