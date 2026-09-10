Guastavino dio fuerte comentario sobre el rendimiento de Requena en Universitario: "Tiempo de adaptación"

La llegada de Juan Manuel Requena a Universitario de Deportes generó expectativas, pero su rendimiento reciente todavía no termina de convencer a todos los hinchas. Ante esta situación, Diego Guastavino analizó el momento que atraviesa el volante y planteó una explicación relacionada con el proceso que necesita un futbolista para adaptarse a un nuevo equipo.

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Diego Guastavino dio rotunda opinión sobre el rendimiento de Juan Manuel Requena en Universitario

Guastavino, uno de los futbolistas más recordados por la hinchada crema, fue consultado sobre el rendimiento de Requena en el programa ‘Pepas de la PM’. El uruguayo pidió considerar que no todos los jugadores necesitan el mismo periodo para mostrar su mejor versión.

Juan Manuel Requena viene siendo criticado por los hinchas de Universitario por su bajo rendimiento

"Muchas veces es por ese tiempo de adaptación que un jugador necesita, otros jugadores se adaptan enseguida y rinden al máximo, a otros les cuesta un poco más, y no quiere decir que sean malos jugadores, sino que necesitan otro tiempo, adaptación, contexto", explicó.

Para el exfutbolista, el hecho de que un jugador haya sido contratado por Universitario responde a que previamente fueron identificadas determinadas condiciones en él. Sin embargo, también reconoció que la exigencia de un club grande puede reducir considerablemente el margen que tiene un refuerzo para adaptarse.

"Si están en Universitario por algo los fueron a buscar, pero muchas veces no hay ese tiempo de espera", sostuvo Guastavino, dejando en claro que el entorno puede influir en la evolución de un futbolista.

¿Cómo le va a Juan Manuel Requena en Universitario?

Juan Manuel Requena arribó a Universitario de Deportes para disputar el Torneo Clausura 2026 y, tras jugar 8 encuentros, ha recibido críticas de parte de los hinchas merengues por su desempeño en el campo y la escasa solidez que ha mostrado en la zona de mediocampo.