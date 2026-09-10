Universitario tomó fuerte medida con sus futbolistas de cara al clásico ante Alianza Lima

Universitario de Deportes se medirá con Alianza Lima en la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. Antes de este esperado duelo, se dio a conocer la contundente decisión que adoptó el entrenador Héctor Cúper respecto de los futbolistas del conjunto merengue de cara al clásico peruano.

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Universitario tomó drástica decisión con sus futbolistas de cara al clásico ante Alianza Lima

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta en su programa 'Pepas de la PM', difundido por Colectivo World, Cúper resolvió que los futbolistas de Universitario inicien su concentración este 10 de septiembre en el Hotel Pullman de Lima, de cara al clásico frente a Alianza.

Alianza Lima y Universitario jugarán por el Torneo Clausura 2026

“De cara al clásico, el plantel de Universitario de Deportes empieza su concentración desde esta noche”, informó el comunicador en su cuentas de X (antes llamado Twitter).

Cabe señalar que la decisión tomada por el técnico de Universitario de Deportes, Héctor Cúper, busca que el equipo crema llegue con mayor concentración al encuentro frente a Alianza Lima en Matute, por el Torneo Clausura 2026.

¿Cómo llegan Universitario y Alianza Lima al clásico?

Universitario afronta el clásico frente a Alianza después de igualar 2-2 con Comerciantes Unidos y mantenerse en el segundo puesto del Clausura con 17 puntos. En lo que va del segundo campeonato de la temporada, el conjunto merengue suma 5 triunfos, 2 empates y apenas 1 caída en los 8 encuentros disputados.

En la previa del encuentro frente al conjunto crema, el equipo dirigido por Pablo Guede ocupa el octavo lugar con apenas 13 puntos, por lo que intentará sumar una victoria para acercarse a los puestos de arriba. En su presentación más reciente, los blanquiazules igualaron 1-1 con Juan Pablo II.