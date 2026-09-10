Franco Velazco reveló qué le pidió a Lapadula para el futuro en Universitario: "Lo estamos convenciendo"

Universitario de Deportes ha encontrado en Gianluca Lapadula al socio ideal de Álex Valera para el ataque en la Liga 1 2026. En ese contexto y aprovechando el buen momento del equipo, Franco Velazco, administrador del club crema, fue consultado por la continuidad del 9 y reveló la petición que le hizo al delantero ítalo-peruano.

Franco Velazco confesó el pedido que le hizo a Gianluca Lapadula de cara al futuro en Universitario

En una conversación con Paolo Benza en su programa ‘Contra Ataque’, Velazco respondió a varias preguntas sobre la actualidad de Universitario en el ámbito deportivo y administrativo. Uno de los temas que más llamó la atención fue el diálogo sobre Lapadula.

El periodista le preguntó al administrador de qué manera se produjo la llegada del delantero ítalo-peruano y, al mismo tiempo, sobre las gestiones que se están realizando para asegurar su continuidad en el futuro en el club merengue.

Video: Paolo Benza

Franco Velazco informó que ya está dialogando con Gianluca Lapadula para ampliar su vínculo con Universitario de Deportes. El delantero tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, pero la intención del club es asegurar su continuidad por más tiempo debido al destacado rendimiento que ha mostrado en el Torneo Clausura 2026.

"El contrato de Lapadula es hasta diciembre del próximo año. Lo estamos convenciendo para que continúe con nosotros un tiempo más. Él, por ejemplo, tenía un poco la duda en la parte familiar. Sus hijas están en período escolar, el tema de Perú-Lima porque vivía en Torino. Nunca salió de Italia pero ahora está feliz, contento, bien incorporado, el grupo lo quiere. La verdad tenemos un grupo muy unido", afirmó.

¿Cómo le va a Gianluca Lapadula en Universitario?

Gianluca Lapadula se incorporó a Universitario en 2026 para el arranque del Clausura 2026 y, luego de disputarse 8 jornadas, el atacante ya suma 6 goles, un inicio sobresaliente que ha provocado elogios entre los hinchas merengues.