Reimond Manco rotundo con Luis Advíncula previo al Alianza Lima vs Universitario: "Yo le tengo fe"

Luis Advíncula atraviesa uno de sus momentos más cuestionados desde que regresó al fútbol peruano. El lateral de Alianza Lima ha recibido críticas por sus últimas actuaciones, pero Reimond Manco salió en su defensa y aseguró que el experimentado futbolista tiene antecedentes que permiten confiar en una reacción durante el clásico frente a Universitario de Deportes.

Reimond Manco dio fuerte comentario sobre Luis Advíncula de cara al clásico entre Alianza Lima vs Universitario

Advíncula ha sido señalado por los hinchas blanquiazules después de quedar involucrado en algunas acciones defensivas que terminaron perjudicando al equipo. Sin embargo, Manco recordó que el lateral ya ha demostrado anteriormente que puede transformar los momentos adversos en una oportunidad para recuperar su mejor nivel.

"Yo conozco a Advíncula desde hace muchos años y siento que él siempre, cuando ha tenido la adversidad muy encima, siempre ha podido resurgir", manifestó el exfutbolista en ‘Juego Cruzado’.

Video: Denganche

Reimond Manco utilizó como ejemplo lo ocurrido con Luis Advíncula durante su etapa en la Selección Peruana. Según explicó, hubo un momento en el que el lateral fue duramente cuestionado, pero posteriormente consiguió convertirse en una pieza importante dentro del equipo dirigido por Ricardo Gareca.

"Antes de eso era un jugador que cumplía, pero cuando él regresa a la selección peruana, se convierte en fundamental. Entonces siempre ha tenido eso que ante la adversidad, él reacciona. Yo le tengo fe a Advíncula en este partido", agregó ‘Rei’.

Por ello, el exfutbolista considera que el clásico podría ser precisamente el escenario que necesita el lateral para dejar atrás las críticas y demostrar nuevamente sus condiciones. El exjugador también remarcó que el propio lateral es consciente del complicado momento que atraviesa y de la importancia que tendrá su actuación ante Universitario.

"Él sabe muy bien que también no es que le esté yendo como él espera. Yo creo que él sabe muy bien que está siendo cuestionado y que este partido es todo o nada. Se va a jugar la vida", sentenció.

¿Cómo le va a Luis Advíncula en Alianza Lima?

Luis Advíncula se incorporó a Alianza Lima para la temporada 2026 y, desde entonces, ha jugado 25 encuentros entre el Torneo Apertura y el Clausura, en los que apenas suma 1 gol y 1 asistencia. Por su rendimiento discreto, el lateral ha recibido críticas de los aficionados blanquiazules.