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Henry Quinteros revela que hincha de Universitario gritó a todo pulmón gol de Alianza Lima

Henry Quinteros sorprendió al confesar que un hincha de Universitario de Deportes gritó a todo pulmón un gol que Alianza Lima anotó en un clásico.

Francisco Esteves
Henry Quinteros reveló que hincha de Universitario gritó gol de Alianza Lima.
Henry Quinteros reveló que hincha de Universitario gritó gol de Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero.
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Dentro de poco se jugará el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, en el Estadio Alejandro Villanueva. Para calentar la previa, Henry Quinteros, ícono del conjunto blanquiazul, reveló que un hincha de la 'U' gritó a todo pulmón el gol de los íntimos en un clásico contra la escuadra merengue. La razón es totalmente insólita.

Confirman que Universitario no viajará a Piura en el Torneo Clausura.

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Durante el programa 'Hablemos de MAX' de L1 MAX, los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez invitaron a dos referentes de los 'compadres' para calentar la previa del clásico. Así como el popular 'Pato' y José Carvallo aparecieron en el set de televisión para conversar sobre lo que será el enfrentamiento de este sábado 12 de septiembre en Matute.

A Henry Quinteros le preguntaron sobre cómo vivía los enfrentamientos ante Universitario, y terminó contando que su suegro, hincha crema, en una ocasión terminó gritando el gol de Alianza Lima en un clásico. "Éramos novios y empezó a ir al estadio, y le gustó, se hizo hincha. Mi suegro, siendo hincha de la 'U', se fue a vivir al extranjero y cuando vuelve lo invitamos a un clásico. Gol de Alianza, ganamos 1-0, mi suegro saltó y todo, y le dice (su esposa): '¿Papá qué pasó?’… ‘Los frejoles de mis nietos’ (respondió el papá)", contó el exfutbolista.

Esta anécdota causó carcajadas en todos los presentes, incluyendo José Carvallo. De esta forma, se sigue calentando el clásico del fútbol peruano que tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva. Vale resaltar que ambos clubes están obligados a ganar para no darle mayor ventaja a Deportivo Garcilaso, que se perfila como campeón del Torneo Clausura.

Trayectoria de Henry Quinteros

  • América Cochahuayco
  • Alcides Vigo
  • Bella Esperanza
  • Alianza Lima
  • Rubin Kazán
  • Sporting Cristal
  • Lech Poznán
  • León de Huánuco
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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