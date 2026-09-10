No es Alianza Lima ni Universitario: el club que puede terminar la fecha 9 del Clausura como nuevo líder

Comenzará la fecha número 9 del Torneo Clausura 2026, con muchos clubes luchando por ascender de puestos en la tabla. Sin embargo, hay un detalle que pocos han notado y es que hay un equipo que puede terminar líder esta fecha si se dan ciertos resultados. No se trata de Alianza Lima, Universitario de Deportes, Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Sport Boys ni Cusco FC.

Resulta que, en caso, se den ciertos resultados, principalmente las derrotas de la 'U' y el 'Pedacito del Cielo', con una victoria este club de provincia subirá hasta la primera casilla de la tabla de posiciones del segundo certamen de la temporada en la Liga 1. Aunque también necesita ganar por goleada y esperar que el cuadro cusqueño sucumba por más de un gol de diferencia ante los del Callao.

Se trata de Alianza Atlético de Sullana, equipo que marcha tercero en el Torneo Clausura con 16 unidades y cuenta con grandes chances de alcanzar el primer lugar este fin de semana si se cumplen los requisitos. Primero, necesita derrotar obligatoriamente a Atlético Grau en condición de visitante este domingo 13 de septiembre. Si vence por tres tantos llegará a los 19 puntos con +7 de diferencia de gol.

Alianza Atlético de Sullana quiere salir campeón del Torneo Clausura.

Luego necesita que Alianza Lima derrote a Universitario por cualquier marcador y que Sport Boys haga lo mismo con Deportivo Garcilaso, pero por al menos dos goles. Con ello, el 'Pedacito del Cielo' se quedará con 19 unidades y +7 de diferencia de gol, solo que Alianza Atlético quedará puntero porque tiene más goles anotados en lo que va del campeonato nacional.

Alianza Atlético vs. Atlético Grau: hora y canal de transmisión

El partido entre Alianza Atlético y Atlético Grau se realizará este domingo 13 de septiembre a las 3.15 p. m. de todo el Perú. Asimismo, la transmisión será mediante la señal de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.