Franco Velasco reveló fuertes detalles de cómo Universitario fichó a Sekou Gassama

Sekou Gassama es considerado por muchos hinchas de Universitario de Deportes como uno de los peores fichajes de su historia debido a su bajo rendimiento. Es por eso que después de su salida todavía se sigue hablando del delantero y ahora Franco Velasco, administrador del club, salió al frente para revelar detalles de cómo se dio su llegada.

Franco Velasco reveló inéditos detalles de cómo Universitario realizó el fichaje de Sekou Gassama

En diálogo con el periodista Paolo Benza, Velasco afirmó en el programa ‘Contra Ataque’ que la incorporación de Gassama a Universitario se produjo con el respaldo de Álvaro Barco, entonces director deportivo del club. No obstante, el desempeño y la posterior salida del futbolista africano llevaron al administrador a modificar por completo su criterio a la hora de concretar fichajes para el conjunto merengue.

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"Nosotros nos manejamos de forma corporativa en el club. En la parte deportiva se tomaran decisiones, no voy a decir malas porque eso viene con el resultado. Se tomaron decisiones pensando en el bienestar de la institución en el deportivo. Había una dirección deportiva liderada por Álvaro Barco, el tenia la autonomía de tomar las decisiones”, afirmó en primera instancia.

Ante la pregunta de si supervisaba a los futbolistas que incorporaba el club, Franco Velasco respondió que sí, aunque solo en parte y no al cien por cien. Explicó que no participaba de forma absoluta en ese proceso ni tomaba la decisión definitiva. Sin embargo, señaló que, con la salida de Sekou Gassama, su criterio en la actualidad resulta una pieza clave en la llegada de jugadores al equipo.

“En parte sí (buscar al jugador sobre quién era). Si en Lolo Fernández un niño sufre un accidente, el responsable soy yo. Yo soy el responsable y asumo la responsabilidad de cualquier situación que se produzca en la institución”, continuó.

“Nosotros no nos levantamos en las mañanas en enero o febrero a decir: 'Bueno, vamos a tomar las peores decisiones para fregar a la institución'. Detrás de la dirección deportiva hay todo un equipo de trabajo: hay una gerencia deportiva, hay una secretaría técnica que hace la búsqueda y visoria de los jugadores”, subrayó.

"Observé que ese proceso que se venía trabajando hacia atrás no era el óptimo para lo que yo quería (hacer las preguntas, más no entraba a la decisión final). Muchos de los refuerzos que se han traído los he manejado bajo otros criterios. Ya eso lo reservamos nosotros en la interna del club, porque tampoco le queremos contar cómo hacemos las cosas a los demás; pero sí, ha habido ya una participación directa", concluyó.

¿Cómo le fue a Sekou Gassama en Universitario?

Sekou Gassama fichó por Universitario de Deportes con miras a la temporada 2026; no obstante, su discreto desempeño provocó que su etapa en el club concluyera a mediados de año o al comienzo del Torneo Clausura. Durante el Apertura apenas jugó 4 partidos y en la Copa Libertadores sumó 3 apariciones. En ninguno de esos encuentros consiguió marcar.