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'Cuto' Guadalupe, exreferente de la 'U', calienta el clásico en Matute: "La pesadilla de Alianza Lima"

Según Luis Guadalupe, el equipo más presionado en el clásico será Alianza Lima por ser local y querer evitar el tetracampeonato de Universitario.

Wilfredo Inostroza
Luis Guadalupe habló sobre el clásico del fútbol peruano
Luis Guadalupe habló sobre el clásico del fútbol peruano | Composición: Líbero
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Nadie queda al margen del clásico que protagonizarán Alianza Lima y Universitario, este sábado 12 de septiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva. Luis Guadalupe, exreferente del cuadro crema, opinó sobre este decisivo duelo entre las instituciones deportivas más importantes del país y que es válido por la fecha 9 de la Liga 1.

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Para el popular 'Cuto', la presión será mayor para el cuadro dirigido por Pablo Guede, esto por ser local y además por no haber obtenido resultados positivos en sus últimas presentaciones.

“La presión siempre es para el local. Matute es un estadio pequeño y se siente a la hinchada. Los jugadores están en deuda con los fanáticos, que se sienten inconformes con los últimos resultados de los blanquiazules”, sostuvo Guadalupe, tricampeón con los 'cremas' en los años 1998, 1999 y 2000.

Asimismo, el exfutbolista profesional sostiene que los victorianos quieren evitar a toda costa una cuarta coronación consecutiva de la 'U', que es todavía el vigente tricampeón nacional.

“Este clásico es un punto de quiebre para el objetivo de ser campeón. La pesadilla de Alianza Lima es que la ‘U’ se convierta en tetracampeón”, agregó.

Alianza Lima vs Universitario

Alianza Lima y Universitario juegan en Matute.

Luis Guadalupe sobre aporte Gianluca Lapadula en Universitario

Luis Guadalupe, embajador de Inkabet, cree que el aporte de Gianluca Lapadula puede ser clave y confía en sus condiciones para que tenga un auspicioso debut en los clásicos del fútbol peruano.

“Espero mucho de él en su primer clásico. Tiene las características de un delantero de la ‘U’: busca muy bien los espacios y se ha complementado con el equipo. Es incómodo para los defensas, atrae marcas, genera peligro. También sabe aguantar el balón. Ahora, los zagueros rivales no solo tendrán que preocuparse por Valera”, dijo.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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