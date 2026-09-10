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Jorge Luis Pinto expresó su deseo para el Alianza Lima vs Universitario: "Se puede ganar"

Jorge Luis Pinto, extécnico de Alianza Lima, reveló qué equipo desea que gane el clásico peruano entre la escuadra blanquiazul y Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Jorge Luis Pinto reveló si desea que gane Alianza Lima o Universitario el clásico
Jorge Luis Pinto reveló si desea que gane Alianza Lima o Universitario el clásico | Composición: Líbero
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El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes ya comienza a generar opiniones entre distintas figuras del fútbol peruano. Jorge Luis Pinto, extécnico del cuadro blanquiazul, habló sobre el esperado enfrentamiento y dejó claro qué espera del equipo íntimo cuando reciba a su eterno rival en el Estadio Alejandro Villanueva por el Torneo Clausura 2026.

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Jorge Luis Pinto reveló si desea que gane Alianza Lima o Universitario el clásico

Pinto recordó con especial entusiasmo los partidos entre ambos clubes y destacó la importancia que tienen este tipo de encuentros. Para el técnico colombiano, Alianza no debe esperar a su rival, sino asumir desde el inicio la responsabilidad de buscar el resultado aprovechando su condición de local.

Alianza Lima y Universitario jugarán por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

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“Cómo me encanta ese partido, Alianza-Universitario, el clásico. Me encantaban los clásicos, Lalo. Entonces, es un partido bonito. Tiene que llevar la iniciativa Alianza, proponer el partido, presionarlos”, sostuvo Pinto en ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

Su propuesta para los íntimos pasa principalmente por ejercer una presión constante sobre Universitario. El técnico considera que jugar en Matute obliga al conjunto blanquiazul a intentar imponer condiciones y mantener esa intensidad durante todo el compromiso.

“Hay que presionar. En Matute, Alianza tendrá que presionar toda la vida y siempre en todos los partidos. Y más con el clásico, siento que es un partidazo lindo”, afirmó el estratega colombiano.

Finalmente, Pinto no ocultó su deseo respecto al resultado del esperado duelo y se mostró confiado en las posibilidades del equipo que alguna vez dirigió. “Alianza va a llevar la iniciativa y se puede ganar”, sentenció el extécnico blanquiazul, dejando así su respaldo a los íntimos para el clásico.

¿A qué hora y dónde ver Alianza Lima vs Universitario?

Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán el 12 de septiembre a las 8.00 p. m. por la fecha nueve del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria. El partido será transmitido por L1MAX.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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