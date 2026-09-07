Ernestine ‘Tina’ Pavlovsky, quien vivió por muchos años en Aspen, ha pasado las últimas cinco semanas en diferentes centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ante ello, ha optado por regresar a su país natal, Argentina, de manera voluntaria. ¿Cuál es su situación actual y por qué tomó aquella decisión?

EE. UU.: argentina arrestada por agentes ICE decide deportarse voluntariamente; ¿por qué?

'Aspen Daily News' compartió más información sobre la drástica medida que tomó 'Tina' Pavlovsky. Desde el centro de detención de ICE en Laredo, Texas, la mujer argentina, de 33 años, se dirigió a sus amigos y simpatizantes en el valle de Roaring Fork con un emotivo mensaje.

EE. UU.: argentina arrestada por agentes ICE decide deportarse voluntariamente.

"Aspen es mi hogar; yo la elegí y ella me eligió a mí. Estoy enamorada de la gente de Aspen. La forma en que se unieron por una persona, por una causa, es digna de admiración…" expresó muy afectada. Según los informes del medio y las autoridades, su arresto ocurrió el 1 de agosto, cuando, tras llegar al Aeropuerto Internacional de Miami para abordar un vuelo de regreso a Colorado, fue rodeada por agentes del ICE.

Pavlovsky, quien llegó a Aspen hace aproximadamente 13 años con una visa de turista y actualmente carece de documentos, fue trasladada por la noche desde un centro de detención en Florida a Laredo, donde ahora espera ser trasladada a un lugar con mejores condiciones mientras aguarda la autorización para regresar a Argentina.

Durante las primeras semanas de su detención, mostró determinación por permanecer en el valle de Roaring Fork, donde ha construido su vida. Amigos y familiares lograron recaudar más de 50.000 dólares para cubrir sus gastos legales y necesidades básicas mientras se encuentra bajo custodia. Pavlovsky trabajó como entrenadora personal y se encargaba del cuidado de la madre de una amiga cercana que sufrió una lesión cerebral traumática.

Prometido de mujer revela cómo ella decidió deportarse voluntariamente

Bajo este contexto, la noche previa a la audiencia de Pavlovsky frente al juez, programada para el 1 de septiembre, su prometido, Cody Kosinski, quien reside en Aspen, reveló que recibió una llamada de ella. En la conversación, Pavlovsky expresó su intención de solicitar una salida voluntaria.

Kosinski mencionó que ella le agradeció por el apoyo brindado, pero que ya no podía permanecer en el centro de detención de Laredo. Ante la preocupación por su salud, Pavlovsky decidió deportarse voluntariamente a Argentina, señalando que su estado físico no le permite continuar en esas condiciones.